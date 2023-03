Sander Schimmelpenninck bedreigd door Verstappen fans

Sander Schimmelpenninck bevindt zich in heet water na wat boude uitspraken over Verstappen fans.

Sander Schimmelpenninck is een beetje de nieuwe Jort Kelder. Met groen-rechtse ideeën en een wat kakkineuze houding, vormen de twee een welkome afwisseling op TV voor mensen die altijd dezelfde policor-brij verspreiden. Soms schieten boude uitspraken echter in verkeerde keelgaten. Zo kreeg Sander wat kritiek nadat hij Alexia van Oranje de ‘lekkerste’ van de drie prinsesjes noemde. Een beetje ongemakkelijk, daar Alexia destijds 15 was. She is too young for you bro!

Sander is ook in het geheel niet blij met de overwinning van de Boer Burger Beweging, die hij vergelijkt met ‘onkruid’. Maar als je je echt de woede op de hals wil jagen, dan moet je Max Verstappen fans kleineren. Dat blijkt wel, daar Schimmelpenninck de nodige bedreigingen kreeg van MV1 fans nadat enkele sites zijn uitspraken over hen uitlichtten. Volgens Schimmelpenninck zelf gebeurde dat overigens op een onheuse manier.

Sander noemde Max fans in een podcast ‘het laagste van het laagste’. Hij vergeleek ze verder met ‘de aanhang van Forum voor Democratie, maar dan nog erger’. Je zou verwachten dat Sander zelf bij Forum zit, maar kennelijk dus niet. De man met de notabele achternaam, geeft aan dat deze laatdunkende uitlatingen een vorm van sarcasme waren. Wat ons betreft spat het sarcasme er niet direct af. Maar als je je daar je eigen oordeel over wil vormen, kan je de podcast ‘Doorzetters’ beluisteren.

Hoe dan ook: sommige Max fans zagen er het sarcasme en/of de humor niet van in. Dus heeft Sander inmiddels een hoop bagger (terug) over zich heengekregen. Deze is inderdaad van laag allooi:

Wat een kanker down ben jij, ga lekker haten op max verstappen en zijn fans, als je zo doorgaat zoek ik je op en snij ik je keel door en die van je familie ook, kk hond. Met je kanker kop. anoniempje

Graaf Schimmelpenninck geeft de schuld aan kwaliteitspublicaties als sportnieuws voor alle kerfuffle. Zij zouden hem woorden in de mond leggen (of in ieder geval sarcasme negeren) voor de kliks. Foei toch. Gelukkig blijven wij van autoblog daar altijd verre vandaan. Wat vind jij eigenlijk van Max Verstappen fans?