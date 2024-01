Koop de Lamborghini Diablo van de volgende Amerikaanse President

De Lamborghini Diablo van toekomstig Amerikaans President Donald Trump wordt deze maand geveild.

Ja, het is 2024 en dat betekent dat het ook weer een jaar is voor Amerikaanse verkiezingen. In november wordt duidelijk wie er ingezworen gaat worden als de nieuwe leider van de vrije wereld, voor zo ver daar nog sprake van is. Het slechte nieuws is alleen dat de verkiezing waarschijnlijk neerkomt op een strijd tussen Joe Biden en Donald Trump. Het is een beetje alsof je de ‘hoogste’ voetbalcompetitie ter wereld hebt…die op een of andere manier louter bestaat uit Stormvogels Telstar en HSV Hoek.

Aan Democratische zijde is het een cynische erkenning dat men het prima vindt Joe als levende mannequin naar voren te schuiven terwijl het partij-establishment op de achtergrond het beleid uitstippelt. Aan Republikeinse zijde durft gewoon niemand het meer op te nemen tegen de Donald en diens America First beweging. Men wacht aan beide zijden even tot vadertje tijd zijn verwoestende werk doet.

De Dems spelen wel hoog spel. Indien zij Michelle Obama even vooruitschuiven is het presidentschap -wat je ero ook van vindt- een zekerheidje. Waarschijnlijk zouden ze zelfs winnen als ze zich verenigden achter RFK junior, maar die is iets te weinig rabiaat woke genoeg voor de linker vleugel. Het probleem is echter wel: Biden is zo impopulair dat hij daadwerkelijk kans maakt verslagen te worden door Trump. Sterker nog, uit huidige polls blijkt dat als het inderdaad neerkomt op die tweestrijd, Sleepy Joe gewoon verliest.

Maar dat heeft ook weer een voordeel. Jij hebt nu immers de unieke mogelijkheid om niet alleen de Lamborghini Diablo van een voormalig Amerikaans President te kopen, maar ook die van een toekomstig Amerikaans President. In beide gevallen gaat het om de Blu Le Mans VT Roadster van Donald J. Trump. Best een gewaagde keuze zo’n bloedsnelle Roadster met zo’n kapsel. Maar ja, je kan Donald veel verwijten. Maar gebrek aan lef en gogme is niet een van die dingen.

De auto was vijf jaar in bezit van The Donald en uiteraard staat zijn naam erop. Een (best wel heikneuterige) plaquette op de deur leest ‘Donald Trump 1997 Diablo’. Classy. De blauwe kleur is ook een unieke touch. Lamborghini bood deze kleur niet aan op de Diablo in 1997. Maar Donald mocht hem toch kiezen omdat hij ook wat promotionele dingetjes deed met het merk. Uiteraard.

Wat de auto opbrengt bij veiling blijft de vraag. Een VT Roadster is tegenwoordig sowieso een gewilde en zeldzame auto, ook zonder beroemde/beruchte voorgeschiedenis. In 2016 stond de auto al eens op Ebay. Het enige en dus winnende bod was toen 460.000 Dollar (dat was ook het gewenste startbod). Koop dan?