Nyck de Vries kan plannen voor komend weekend aanpassen

Nyck de Vries kan zijn plannen aanpassen voor komende GP. Lewis Hamilton heeft wat te zeggen over zijn rug.

De Nederlandse net-niet F1-coureur Nyck de Vries weet tegenwoordig de kranten te halen. Nu is het nooit verkeerd om in het nieuws te staan, ook al vind een oud niet-F1-coureur je niet F1-waardig.

Afgelopen weekend kon de Vries invallen voor de 24 uur van Le Mans. Omdat hij op het aller, aller- allerlaatste moment kwam, moest hij en zijn equipe achteraan starten. Desondanks werden ze vierde.

Nyck de Vries kan plannen aanpassen

Sinds gistermiddag om 15:00 wordt de naam van de Vries weer veel genoemd. De reden is namelijk dat het porpoising zijn effect heeft op een van de oudste coureurs van het veld: Lewis Hamilton. De bijna achtvoudig kampioen had het namelijk zwaar te verduren. Hij stapte bijzonder moeilijk uit en liep alsof hij een avondje met Geer en Goor was wezen stappen.

Toto Wolff uitte zijn zorgen meteen. Eerst door in de radio (lekker voor het publiek) te zeggen hoe slecht hun auto is. Daana liet de Oostenrijker weten dat het helemaal niet zeker is dat Hamilton ook bij de GP van Canada van de partij is. Maar vandaag bevestigt Hamilton dat het niet waar is en Nyck de Vries zijn plannen kan aanpassen. Dat laat hij weten aan de BBC:

Gisteren was heel erg zwaar en ik heb moeite gehad om te slapen, maar vanochtend werd ik positief wakker. Mijn rug doet pijn en zit onder de blauwe plekken, maar is gelukkig niets serieus. We moeten blijven vechten. Ik zal er aankomend weekend zijn. Ik wil het absoluut niet missen. Lewis Hamilton, is positief ondanks blauwe plekken.

Stoffel?

Dit betekent dat Nyck de Vries dus niet hoeft op te komen draven. Althans, voor de race. De kans dat hij gewoon aanwezig is, is erg groot. Samen met Stoffel Vandoorne is Nyck de reservecoureur voor Mercedes.

Daarmee kunnen we ons meteen de volgende vraag stellen: is het wel realistisch om te verwachten dat De Vries de eerste keuze is? Stoffel heeft namelijk twee jaar race-ervaring in de Formule 1 (bij McLaren in 2018 en 2019). In principe zijn beide coureurs beschikbaar. Het Formule E-seizoen heeft nu een maandje vakantie, de eerst volgende race is 2 juli in Marrakesh.

