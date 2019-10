Tesla heeft een ander idee over stoelverwarming

Een interessant idee van de Amerikaanse autofabrikant.

Het concept van stoelverwarming is zo oud als de weg naar Rome. Zo nu en dan spelen autofabrikanten met toevoegingen, zoals stoelventilatie, maar Tesla heeft een ander idee dat met dit onderwerp te maken heeft.

In plaats van stoelverwarming middels ventilatietechniek of verwarmingsdraden, speelt Tesla met het idee om stoelverwarming te realiseren door middel van vloeistoffen in de zetel. Een vastgelegd patent wijst erop dat koele vloeistoffen de stoel koud moeten maken voor in de zomer en warme vloeistoffen voor een verwarmde stoel in de winter. Wat voor vloeistoffen Tesla exact in gedachte heeft is niet bekend. Het patent werd eind september gepubliceerd door de U.S. Patent and Trademark Office. Wat dit nieuwe systeem zoveel beter maakt ten opzichte van bestaande technieken is niet bekend. Dat zal een praktijktest moeten uitwijzen.

Een patent betekent dat een bedrijf het idee heeft, maar dit hoeft niet altijd te leiden tot een productiestadium. Het kan dus zomaar zijn dat Tesla dit idee voor ogen heeft en het heeft willen vastleggen. De vraag is echter of toekomstige auto’s van het Amerikaanse automerk daadwerkelijk stoelverwarming middels vloeistoffen gaat krijgen. (via Car and Driver)