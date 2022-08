Ferrari blijkt in alle opzichten een belachelijk succes

Wie had dat gedacht, Ferrari blijkt een belachelijk succes in alle opzichten.

Men zegt wel eens dat als Ferrari succesvolle en goed geslaagde straatauto’s maakt, het F1 team altijd slecht presteert en vice versa. Nu weten we niet of dat altijd gegolden heeft, maar momenteel is het in ieder geval wel zo. Waar het peerd er op het circuit ondanks een puike auto geen zin in lijkt te hebben om naar overwinningen te draven, is Ferrari naast het circuit een belachelijk succes in alle opzichten. Dus oké, zo bezien is Ferrari dus een belachelijk succes in bíjna alle opzichten…

Het loopt momenteel namelijk werkelijk als een boterzachte, vers gesmeerde V12 voor Ferrari. Nog nooit werden er in een kwartaal zoveel raspaardjes verkocht als in Q2 van 2022. De omzet is hoger dan ooit, de winst is hoger dan ooit en de units vliegen in recordtempo de deur uit. Met name Portofino M’s scoren goed, maar ook de middenmotors gaan als een speer.

In het tweede kwartaal van dit jaar, verlieten 3.455 Ferrari’s de fabriekspoorten op weg naar gelukkige klanten. Dat zijn er 770 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In de eerste helft van 2022, waren het er in totaal 6.706. Dat zijn er liefst 1.250 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het is überhaupt nog niet zo heel lang geleden dat Ferrari maximaal 7.000 auto’s maakte in een heel jaar…

Kortom, Ferrari is een belachelijk succes. Men boekte 2,4 miljard omzet en een nettowinst van 490 miljoen Euro. Daar kan je dan als aandeelhouder weer flink wat Ferrari’s van kopen. Bovendien verwacht Ferrari dat het feest voorlopig alleen maar doorgaat. Corona, oorlog, apenpokken en enorme inflatie ten spijt, zitten de rijken er kennelijk warmer bij dan ooit. En dat komt dan niet door de opwarming van de aarde.

Zeiden we al dat Ferrari dus gewoon kneiterdik gaat? En dan is de Purosangue dus nog niet eens op de markt…Moet je nagaan. Het wordt dus allemaal nog succesvoller. Koop jij voor de introductie van deze SUV nog snel wat aandelen RACE, of heeft deze boot de haven echt al verlaten? Laat het weten, in de comments!