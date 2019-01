Hopeloos oude bakken scoren beter dan ooit

Que? Wie had dat gedacht. Oh ja, Sergio Marchionne.

Er was eens een tijd dat Mercedes en Chrysler innig met elkaar de liefde bedreven. Er was in de jaren ’90 een hype aangebroken dat merken elkaar moesten overnemen of juist gingen fuseren. Dat laatste gebeurde tussen Daimler-Benz en Chrysler. Voor Chrysler zaten hier een een paar grote voordelen aan. Men kon bed beschikking krijgen over hoogstaande techniek en betere inzichten in de Europese markt. Wat Daimler ooit in de samenwerking heeft gezien, blijft eigenlijk onduidelijk. Het huwelijk strandde jammerlijk. Toch kwamen er een paar liefdesbaby’s uit voort.

Een van de meest bekende is de Chrysler 300. Deze auto moest de 300 M opvolger. De 300 M was een typische jaren ’90 Chrysler: een cab-forward design, generiek design en belabberde rij-eigenschappen. Het was ook geen trotse Amerikaan: de motoren leverden niet zo veel power, de sterkste variant leverde 253 pk. Met de 300C werd dat allemaal weer rechtgezet. De basis van de 300C was de Mercedes-Benz E-Klasse van de W210 generatie. Niet het meest moderne platform destijds (er was al een W211), maar het voldeed prima. Zo konden de prijzen van de 300C lekker laag gehouden worden.

Op basis van de 300C kwamen ook drie Dodge derivaten: de Magnum, Charger en Challenger. Die laatste twee en de 300C zelf staan allebei nog in de showrooms in de VS. Je zou denken dat werkelijk niemand zit te wachten op die zwaar verouderde auto’s. Ja, ze zijn gaaf, maar we leven inmiddels in 2019 en je moet met je tijd meegaan, toch? Niet als het aan de Amerikaanse clientèle ligt, want 2018 was een absoluut topjaar voor Chrysler, volgens het Amerikaanse Road & Track.

In totaal werden 178.663 exemplaren verkocht van de 300, Charger en Challenger. Daarvan zijn 115.00 een sedan (Charger of 300). Dat is opmerkelijk, want de sedan wordt juist telkens minder populair. Dat betekent ook dat de 300 op dit moment populairder is dan toen de auto net werd gelanceerd. In 2005! Ook het succes van de Challenger is bijzonder te noemen, want grote coupé’s zijn uit. Ook heeft de Challenger te maken met een nieuwe generatie Muscle Cars (Camaro en Mustang), terwijl de Challenger nog niet vernieuwd is.

Naar het schijnt wordt de lineup nog een allerlaatste keer voorzien van een (technisch) update, om er zo nog vijf jaar tegenaan te kunnen gaan.