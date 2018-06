Waarom deze Viper en Challenger een miljoen opbrachten

Daar moet een reden achter zitten.

Zoals jullie weten is de Dodge Viper deaud. Hoewel er af en toe geruchten circuleren is de kans op dit moment klein dat het icoon nieuw leven in zal worden geblazen. Afgelopen weekend tijdens de Barrett-Jackson veiling ging de allerlaatste Viper onder de hamer, samen met een Challenger SRT Demon.

Beide auto’s waren een interessant object voor aanwezigen. Er werd gretig op de combo geboden en uiteindelijk zijn de auto’s geveild voor maar liefst een miljoen dollar. Omdat het in beide gevallen gaat om de laatste productieauto, wilde men hoe dan ook de vierwielers in handen krijgen. Vermoedelijk als investering voor de toekomst.

De Demon werd gebouwd in mei 2018 en de laatste Viper rolde in de zomer van 2017 van de band. Naast het feit dat de auto’s interessant zijn als investeringsobject, werd er tevens flink geboden vanwege de reden achter de opbrengst. Die miljoen komt namelijk niet in handen van het veilinghuis, maar gaat naar het goede doel United Way. Eerdere veilingen met het goede doel voor ogen hebben laten zien dat mensen flink de portemonnee trekken, zo ook in dit geval.