Bugatti Chiron Sport: omdat het wat sneller mag

Sport-pakketje, iemand?

Zojuist heeft Bugatti het doek getrokken van de Chiron Sport. Nee, GEEN SuperSport, maar gewoon Sport. Dit heeft te maken met het feit dat het vermogen gelijk is gebleven aan de reguliere versie. Het grote verschil zit hem in het gewicht. De Sport weegt 18 kilogram minder. WOW…

Het onderstel is ook aangepakt. De dempers zijn stijver en nieuw is de komst van Dynamic Torque Vectoring. De aanpassingen lijken op het eerste gezicht niet heel verbijsterend, maar volgens Bugatti hebben ze grote gevolgen voor de prestaties op het circuit. De autobouwer zegt dat de Chiron Sport een rondje Nardò maar liefst vijf tellen sneller doet in vergelijking met een ‘reguliere’ Chiron.

De sportievere Chiron is te herkennen aan zijn nieuwe wielen en vier uitlaten. Tevens is de Chiron Sport de eerste productieauto ter wereld met een carbon ruitenwisser. Ik verzin dit niet. Ook nieuw is er de mogelijkheid om een individuele kleur te kiezen. De hypercar is er vanaf 2,65 miljoen euro exclusief alle belastingen. De eerste leveringen moeten tegen het einde van dit jaar plaatsvinden.