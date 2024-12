Fabrieksnieuwe 330i is net zo duur als een M3

Deze Bimmer is écht fabrieksnieuw, met 75 km op de klok!

We zien regelmatig auto’s voorbij komen met weinig tot geen kilometers, maar dat zijn bijna altijd gelimiteerde collector’s items. Vandaag hebben we echter een auto te pakken die gewoon in grote getale verkocht is, maar toch extreem weinig kilometers heeft.

Het betreft een doodnormale BMW 3 Serie uit 2010, al zijn er bij de uitvoering wel interessante keuze gemaakt. Maar daar komen we zo op. Wat deze auto in de eerste plaats bijzonder maakt is het feit dat er slechts 75 (!) kilometer op de teller staat.

Desondanks staat de auto wel gewoon op Nederlands kenteken. Iemand heeft deze auto dus nieuw gekocht, op kenteken gezet en er vervolgens niet mee gereden. We zijn heel benieuwd naar het verhaal hierachter, maar dat wordt in de beschrijving niet vermeld.

De eigenaar koos voor een dikke 330i met 272 pk en een opvallende kleur (Karminrot). Kennelijk was daarmee het budget wel op, want de auto is verder heel kaal uitgevoerd, met een handbak en stoffen bekleding. Maar dat zien we toch liever dan andersom: een instap-BMW met M-pakket en alles erop en eraan.

Je voelt ‘m natuurlijk al aankomen: de prijs is niet mals. Leitner vraagt €37.500 en daarmee is het met afstand de duurste 330i van deze generatie. Sterker nog: voor dat geld heb je óók gewoon een E90 M3 (dit exemplaar op Marktplaats bijvoorbeeld). Het valt natuurlijk niet te ontkennen dat dit een unieke occasion is, maar ja, wie gaat dit in vredesnaam kopen?