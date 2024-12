Nederlandse overheid maakt elektrisch rijden nog wat duurder

Zo wordt de EV-transitie niet bepaald geholpen.

EV’s worden er niet aantrekkelijker op in Nederland. Als je alles bij elkaar optelt, zou het zelfs duurder zijn dan rijden in een benzineauto. Dat becijferde de ANWB kortgeleden. Nu lijkt het erop dat EV’s nog een klap krijgen in Nederland. De prijzen van het opladen kunnen gemiddeld met 30 procent stijgen.

Die conclusie trekt de website LaadpasTop10. De reden voor de prijsstijging is dat laadpaalbeheerders meer belasting moeten betalen per kWh die geleverd wordt. Er vervalt namelijk een belastingkorting voor oplaadbedrijven. ”Dit betekent dat laadpaalexploitanten meer belasting per kWh moeten afdragen aan de schatkist. En dat gaan we merken aan de laadtarieven op straat”, voorspelt Maarten Hachmang van de laadpalenwebsite.

Hoeveel duurder wordt elektrisch rijden?

Het is lastig om een exact cijfer aan de stijging te koppelen. Net als bij benzinepompen hanteren niet alle laadpaalbeheerders dezelfde prijzen. Zo verkopen onze vrienden van Fastned hun stroom voor € 0,69 per kWh. We zien wat jullie daar gedaan hebben, Fastned. Mocht ook dit bedrijf de prijs met 30 procent laten stijgen, dan betaal je ongeveer 90 cent per kWh.

Stel dat je EV een accu van 60 kWh heeft, dan betaal je nu € 41,40. Zou Fastned de extra belasting direct doorberekenen aan de klant, dan ga je ongeveer € 54,- per volle accu betalen. Iets minder dan € 13 per keer dus. Al zul je nooit de batterij helemaal leeg en helemaal vol laden, maar het is maar dat je een indruk krijgt.

Volgens Hachmang is het dan ook veel te vroeg om het belastingvoordeeltje weg te halen. ”Particuliere EV-rijders moeten vanaf 2025 motorrijtuigenbelasting gaan betalen en tegelijkertijd wordt het laden op straat minder aantrekkelijk”, zegt Hachmang. We kunnen hem niet ongelijk geven, al zijn er verschillende merken die de BPM-kosten op zich nemen voor de klanten. Misschien nemen laadpaalbeheerders die kosten ook op zich na het wegvallen van de belastingkorting.

Bron: LaadpasTop10 via BNR