BREEK: Red Bull ontslaat Sergio Pérez op staande voet!

Max Verstappen moet op zoek naar een nieuw teammaatje.

Verstappen brak nog een lans voor zijn teamgenoot van 2021 tot en met 2024, maar dat mocht blijkbaar niet baten. Red Bull Racing maakt bekend dat Sergio Pérez volgend jaar niet voor het team racet. Na vier jaar is het geduld bij de teamleiding op en moet de Mexicaanse coureur verkassen.

Toch kun je het vertrek van Sergio Pérez opmerkelijk noemen. Eerder dit jaar tekende ‘Checo’ een nieuw contract bij Red Bull Racing. Tot het einde van 2026 zou Pérez verzekerd zijn van een stoeltje naast Verstappen. Hij verdiende dit contract doordat hij tweede werd in 2023 achter de dominante Verstappen. Toch haalt Pérez 2025 dus nog niet eens.

Pérez over zijn ontslag

”Ik ben ongelofelijk dankbaar om de afgelopen vier jaar voor Oracle Red Bull Racing te werken en te mogen racen voor zo’n geweldig team. Rijden voor Red Bull is een onvergetelijke ervaring geweest. Ik zal de successen die we samen hebben behaald, voor altijd koesteren. We hebben records verbroken, bijzondere mijlpalen bereikt en ik heb het voorrecht gehad om zoveel geweldig mensen te leren kennen”, laat Pérez optekenen.

Ook bedankt hij teammaat Verstappen nog even: ”Het is altijd een eer geweest om naast Max als teamgenoot te mogen rijden en samen ons succes te delen.” Wat Pérez nu gaat doen, is nog niet bekend. Ook de teamgenoot van Verstappen voor 2025 moet nog aangekondigd worden. Wie denk jij dat gepromoveerd wordt: Tsunoda of Lawson? Of shopt Red Bull weer buiten de deur?

