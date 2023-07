Fabrieksnieuwe 599 op Marktplaats is om te smullen

De eerste eigenaar heeft niet of nauwelijks met deze Ferrari gereden, maar hij had wél smaak.

Een V12 Ferrari is eigenlijk per definitie een droomauto, maar de ene V12 Ferrari is nog net even wat begeerlijker dan de andere. Zo hebben we vandaag op Marktplaats een 599 GTB Fiorano gevonden waar we ontzettend hebberig van worden.

Het begint al met de uitvoering. Deze Ferrari is niet uitgevoerd in Rosso Corsa, maar in een hele fraaie dieprode kleur, waarschijnlijk Rosso Fuoco. Dit vormt een bijzonder smaakvolle combinatie met het beige interieur (en het matchende bagageset).

De velgen zie je ook niet onder iedere willekeurige 599. Dit zijn namelijk de fraaie meerdelige 20 inch velgen, die onderdeel uitmaken van het HGTE-pakket. Het lijkt erop dat het niet alleen om de HGTE-velgen gaat, want we spotten ook de uitlaten en de grille die bij deze versie horen.

Je moet het maar even van ons aannemen, want de advertentietekst geeft hierover geen uitsluitsel. De term HGTE wordt nergens genoemd, maar er wordt niet nagelaten de centrale deurvergrendeling en elektrisch bedienbare ramen expliciet te benoemen. Want dat zijn natuurlijk ook belangrijke verkoopargumenten.

HGTE vraagt misschien nog om wat toelichting: dit staat voor ‘Handling Gran Turismo Evoluzione’. Dit pakket omvat een aantal aanpassingen die de 599 een betere stuurmansauto maken. De auto is onder meer voorzien van stuggere veren (die de auto 10 mm verlagen) en een verstevigde stabilisatorstang. Dankzij de aangepaste uitlaat is de V12 ook nog wat beter te horen.

Deze Ferrari 599 is dus heel lekker uitgevoerd, maar wat deze auto écht bijzonder maakt is het feit dat deze nog fabrieksnieuw is. En dan bedoelen we ook echt fabrieksnieuw. Er staat namelijk nog maar 2.671 km op de klok. Iemand heeft dus een 599 met ‘handling’-pakket gekocht, om er vervolgens niet mee te rijden.

Dit betekent wel dat we een pareltje van een occasion te pakken hebben. Maar je raadt het al: daar is de prijs ook naar. Op Marktplaats wordt er €239.500 voor gevraagd. Daarmee is dit absoluut geen goedkoop exemplaar. Maar wel een hele fraaie. Of hadden we dat al gezegd?