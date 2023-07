Brad Pitt komt ook filmen tijdens de Dutch GP

Het lijkt erop dat ook ons eigen Zandvoort het toneel gaat vormen voor de film van Brad Pitt en Lewis Hamilton.

Een opvallende aanwezige tijdens het afgelopen F1-weekend op Silverstone was Brad Pitt. Nu is het niet zo raar dat er een celebrity aanwezig is, maar Brad Pitt liep gewoon in een raceoverall tussen de coureurs. Mocht je het gemist hebben: dat is voor opnames van een nieuwe F1-film.

In de film neem Brad Pitt de rol van Sonny Hayes op zich, een coureur die rijdt voor het fictieve Formule 1-team ApexGP. De film wordt mede geproduceerd door ene L. Hamilton, die toezicht houdt op de diversiteit. Daarom is het ook geen verrassing dat de medespeler van Brad Pitt een acteur met Afrikaanse roots is (Damson Idris).

Na Silverstone zijn de opnames van de film zeker nog niet klaar. De filmploeg zal bij nog meer Grand Prix-weekende aanwezig zijn. Sterker nog: naar verluidt komen Brad Pitt en co ook naar het pittoreske Zandvoort. Dat heeft Formule 1 Magazine vernomen op Silverstone.

Of Brad Pitt zelf in actie zal komen op Zandvoort is maar zeer de vraag. Zijn auto (een omgebouwde F2-auto) werd tijdens de opwarmronde op Silverstone bestuurd door een stuntcoureur. Overigens heeft Brad wel degelijk een rondje gedaan, maar dat was toen de echte F1-auto’s ver uit de buurt waren.

Op Silverstone had Brad een eigen Pittbox (hij blijft leuk), dus wie weet gaan we dit op Zandvoort ook wel zien. Het zou sowieso leuk zijn als er straks een stukje Nederland te zien is in de film. Al is natuurlijk de vraag hoeveel daar uiteindelijk nog van te herkennen is.