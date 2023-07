Wordt het nieuwe topmodel van Audi half Chinees?!

Het lijkt erop dat Audi gefaald heeft en daarom haar toevlucht moet zoeken tot China.

Iedereen heeft wel een mening over auto’s uit bepaalde landen. De een vindt Franse auto’s bijvoorbeeld geweldig, de ander peinst er niet over om iets Frans te kopen. Maar het autoland waar mensen misschien wel de sterkste mening over hebben is China.

Als je nu iemand bent die Chinese auto’s wil boycotten, kan het zijn dat je binnenkort ook Audi’s moet boycotten. Waarom? Naar verluidt zoekt Audi een Chinese partner om een platform te delen. Dat meldt Automobilwoche, die meestal geen onzin verkondigd.

Je vraagt je natuurlijk af: waarom zou Audi dat in vredesnaam willen? Ze zijn immers onderdeel van Volkswagen, waar er naar hartenlust onderling gedeeld kan worden. Het antwoord is mogelijk te vinden in ‘Project Artemis’.

Project Artemis was de codenaam voor de ontwikkeling van een ‘revolutionair’ nieuw vlaggenschip, wat verregaand autonoom zou moeten rijden. Dit project liep echter niet van een leien dakje. Zo werd begin vorig jaar bekent dat Porsche – die er ook aan meewerkte – zich teruggetrokken had.

In december kwam zelfs het gerucht dat Audi het project helemaal geschrapt zou hebben. Het lijkt er dus sterk op dat Project Artemis iets te ambitieus was, mede omdat het allemaal in een recordtempo moest gebeuren. Dit zou dus de reden kunnen zijn dat de Duitsers hun heil zoeken bij China.

Volgens Automobilwoche is Audi op dit moment in gesprek met potentiële Chinese partners. Er zou ook al goedkeuring zijn van Volkswagen-baas Oliver Blume. Met welk Chinees merk Audi in zee wil gaan is nog onduidelijk. Maar het moet er dus wel eentje zijn die hoogstaande technologie in huis heeft, waardig voor een topmodel van Audi.