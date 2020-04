Lorinser maakt een Puch de perfecte auto voor een safari

Op zoek naar een robuust vervoersmiddel voor een avontuurlijke vakantie? Dan moet je deze G-klasse hebben, die door Lorinser is omgetoverd tot camper.

Bij het horen van de naam Lorinser denken veel mensen waarschijnlijk aan ontzettend foute Mercedessen. Dat imago is niet geheel onterecht, maar dat is niet het enige waar Lorinser zich mee bezig houdt. Ze hebben ook een Classic-afdeling. Die houdt zich bezig met een heel ander soort Mercedessen.

Nou ja, Mercedessen, officieel zijn het Puchs. Op deze G-klasses zul je namelijk geen ster tegenkomen, hooguit in de ruit. De G-klasses van Lorinser zijn al vaker voorbijgekomen, maar dit exemplaar is weer net even anders. Lorinser heeft deze G-klasse namelijk omgebouwd tot camper. Dat maakt deze auto uitermate geschikt voor een kampeertochtje naar de meer afgelegen gebieden op onze aardkloot.

Zoals alle andere Puchs die Lorinser aanbiedt, heeft deze G-klasse ooit dienstgedaan in het Zwitserse leger. Na een opknapbeurt van Lorinser Classic kan deze oerdegelijke G-klasse aan een tweede leven beginnen als camper.

De Puch steekt zijn avontuurlijke inborst niet onder stoelen of banken. Op de opbouw is namelijk een complete wereldkaart te zien. De kaart oogt wel enigszins gedateerd, dus je hebt er waarschijnlijk weinig aan als je telefoon kapot gaat. Binnen de opbouw is een complete camperuitrusting te vinden. Voor camperbegrippen is er natuurlijk vrij weinig ruimte, maar toch heeft Lorinser er twee bedden en een compleet keukentje in weten te proppen.

Lorinser heeft daarnaast nog aan aantal aanpassingen gedaan. Zo hebben ze de Puch voorzien van nieuwe lak, spacers, nieuwe LED-koplampen en nieuwe bekleding. Op het dak hebben ze twee zonnepanelen geïnstalleerd. Op een expeditie naar een zonovergoten oord kun je daar optimaal gebruik van maken. De Puch wordt nog altijd aangedreven door een 115 pk sterke viercilinder.

De avontuurlijke camper staat voor €69.900 te koop op de website van Lorinser. Een stevige prijs voor een G-klasse uit ’93 met 88.000 km op de klok, maar er zijn duurdere campers waar je minder ver mee komt.