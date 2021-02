Fabrieksnieuwe Lorinser G-Klasse pickup is goedkoper dan GLA 250 - Autoblog.nl

Met zo’n Lorinser G-Klasse pickup maak je niet de blits, maar kun je daadwerkelijk aan de slag!

De Mercedes-Benz G-Klasse is met recht een icoon te noemen. Ondanks dat een G-Klasse altijd een G-Klasse is, zijn ze niet allemaal gelijk. Sterker nog: er zijn diverse soorten modelcodes voor militaire G-Klasses ‘Wolf’ (W462), de originele G-Klasse (W460, tot 1992), de superluxe G-Klasse (W463) en de ‘Professional’ uitvoering (W461).

Puch

Bij het horen van de naam van een tuner én de typenaam G-Klasse, denk je automatisch aan een heel erg dik aangepast ‘W461’. Niets is minder waar, want deze Lorinser is eigenlijk een… Puch! De G-Klasse wordt in Oostenrijk gebouwd en de profesionele G-Klasses werden daar ook als Puch verkocht. Deze Lorinser G-Klasse pickup is zijn leven niet begonnen als bedrijfswagen, maar bij het Zwitserse leger.

Lorinser G-Klasse pickup

De auto heeft een restomod-behandeling gekregen van Sportservice Lorinser. Je zou het niet direct zeggen, maar dit apparaat is al bijna 30 jaar oud. Dat komt mede doordat Lorinser het chassis en koetswerk de G-Klasse pickup heeft gerestaureerd. Dat hebben ze gedaan volgens de richtlijnen als Mercedes-Classic partner. Enkele tuners (Brabus, Väth en Lorinser dus) en dealers zijn door Mercedes goedgekeurd om dit soort projecten te ondernemen. Zie het als een soort fabrieksnieuw keuringslabel voor Mercedessen.

Kleur

De kleur van de auto is een soort combinatie tussen groen en grijs (kleurcode RAL 7009). Er zijn wel wat kleine modoficiaties gedaan om de Lorinser G-klasse pickup iets moderner te maken. De standaard kaarsjes met glas eromheen zijn vervangen door LED-koplampen met grilles ter bescherming. Handig: er is een trekhaak waarmee je 3.500 kg mag trekken. De 16″ Dotz 4×4-velgen staan iets verder naar buiten middels spacers. Daarboven zitten uitgeklopte wielkasten, voor een iets stoerdere look.

Interieur Lorinser G-Klasse pickup

Het interieur is opnieuw bekleed met alcantara. Daarna vond Lorinser het wel prima met de luxe aan boord van deze G-Klasse pickup. De motor is helemaal nagekeken, evenals de viertraps automaat. Je moet niet te veel haast hebben, want met 115 pk is het een van de langzamere auto’s die bij Lorinser vandaan komen. Mocht je interesse hebben in deze fabrieksnieuwe restomod: hij staat te koop voor 52.900 euro.