‘Fabrikant dumpt duizenden EV’s voor opstrijken subsidie’

Een Chinese fabrikant dumpt duizenden EV’s om subsidie op te kunnen strijken.

We behandelen geregeld de autoverkopen, hier op Autoblog. Daarbij is er bijna altijd wel iemand in de commentsectie die ons terecht erop wijst dat het gaat om registraties, niet zozeer om verkopen. Nu wordt een verkochte nieuwe auto altijd geregistreerd, maar andersom hoeft dat niet het geval te zijn. Een fabrikant of importeur kan ook zelf een auto registreren.

Fabrikant dumpt duizenden EV’s

Dat lijkt gebeurd te zijn in China. het Duitse blad Focus (nee, niet de Ford-folder) bericht er namelijk over. Volgens hen is het Chinese merk BYD verantwoordelijk voor een enorm veld vol met elektrische auto’s. Het gaat niet om tientallen of honderden exemplaren, maar echt duizenden auto’s. De auto in kwestie is de BYD e3, een kleine elektrische hatchback. Ook zijn er enkele exemplaren van diverse Geely’s te zijn. Diverse videobeelden circuleren op het internet.

Kwade tongen beweren dat BYD dit doet om extra overheidssubsidie te kunnen krijgen. Volgens de maker van de video (Serpentza) zijn de auto’s gloednieuw en staat er minder dan 50 kilometer op de teller.

Fake nieuws?

Natuurlijk, het komt wel vaker voor dat fabrikanten parkeerterreinen vol hebben staan met auto’s. Dat zijn vaak tussenstations voordat ze op transport gaan. In dit geval is er iets vreemds aan de hand. De plastic hoezen over de stoelen suggereren dat dit nog voorraadauto’s zijn. Het gekke is echter dat ze allemaal voorzien zijn van een kenteken! Op welke naam de platen (en dus de auto’s) geregistreerd zijn, is dan weer niet bekend. Naast het opstrijken van subsidies kan het ook zijn dat de fabrikant in kwestie het doet om zo de grootste EV-bouwer te zijn en om meer inversteerders aan te trekken. Aan het Algemeen Dagblad laat BYD weten dat het een gevalletje fake nieuws is.

In Nederland komen dit soort praktijken op andere schaal en in andere vorm voor. Toen de bijtellingseisen veranderden, veelal per 1 januari, registreerde de importeur vaak nog een lading auto’s om de onder de oude (gunstigere) voorwaarde te kunnen slijten. Ook wilden importeurs nog weleens een sloot auto’s op kenteken zetten de laatste paar dagen om zo net even een plaatsje hoger te staan op de ranglijsten. Dit is echter wel van een andere orde!

De video kun je hieronder bekijken:

Video- en fotocredits: Serpentza