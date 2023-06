Schetsen BMW Z3 tonen hoe de Z3 eruit had KUNNEN zien

De originele schetsen van de BMW Z3 laten een veel toffere auto zien, nietwaar?

Kijk, we hebben natuurlijk enorme bewondering voor autodesigners. Ga er maar aan staan. Een auto moet aan allerlei eisen (milieu, veiligheid, mode) voldoen en ervoor zorgen dat een fabrikant er enorme aantallen van kan wegzetten.

En dan komt het model uit, en heeft de hele goegemeente op internet keiharde kritiek op het resultaat van jouw harde werken. Dan weet je als designer precies hoe al die ouders zich voelen bij Idols.

Schetsen BMW Z3

In dit specifieke geval gaat het om Domagoj Dukec. Deze Duits-kroatische designer is al sinds 2019 bij BMW werkzaam en nergens krijg je zoveel kritiek op het design als bij BMW. De Instagram-pagina van Domagoj Dukec staat dan ook vol met moderne BMW’s, maar iedereen wordt altijd helemaal enthousiast bij de oude modellen die hij post. Hoe zou dat toch komen?

In dit geval laat hij schetsen zien van wat de BMW Z3 had kunnen worden. Ondanks dat BMW een rijke Roadster-historie heeft, hadden ze toen – op de Z1 na – vrij weinig recente ervaring. De BMW Z3 is getekend door Joji Nagashima. Nu is te zien dat hij aanzienlijk sportievere schetsen had dan het uiteindelijke product.

1991 en 1992

De eerste schetsen doen nog wat denken aan de BMW Z1, met de zijkant van de 507. Daarna krijgt de auto telkens meer ‘vorm’. Deze afbeeldingen dateren van 1991 en 1992, een jaar voordat het ontwerp ‘bevroren’ wordt Op een gegeven moment kiest men voor een ontwerp om daar niet meer van af te wijken. Dan kunnen de ingenieurs beginnen met de ontwikkeling van de auto.

De BMW Z3 was zeker geen lelijke auto. De auto kreeg vooral kritiek vanwege het antieke onderstel en futloze motoren. Maar ja, daardoor was de Z3 wel goedkoop en een behoorlijk succes voor het merk. Ook werd de auto met de jaren mooier en er kwam potente zescilinders.

De complete historie van de Duitse cabrio kun je lezen in onze BMW Z3 special!