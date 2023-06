Panamera van 20-jarige veelpleger in beslag genomen

Een 20 jarige veelpleger wordt voor de TIENDE keer aangehouden in zijn Panamera.

Hoe krijg je het voor elkaar? Dat vragen wij ons weleens af. En nee, dan bedoelen we niet hoe het kan zijn dat je een Porsche Panamera kunt rijden op 20 jarige leeftijd. Er zijn zat mogelijkheden om snel heel erg veel geld te verdienen: alternatieve munteenheden, alternatieve muziek of alternatieve medicatie.

Nee, in dit geval refereren we aan het feit dat de persoon in kwestie een 20-jarige Panamera-bestuurder is die voor de TIENDE keer is aangehouden. Het gaat overduidelijk om een veelpleger van het ergste soort. Want om 10 keer aangehouden te worden voor hetzelfde vergrijp is wel erg, eh, bijzonder!

Voor de tiende keer aangehouden

In de buurt van Zwolle hield een agent van de verkeerspolitie Oost Nederland een Porsche Panamera aan. Bij het controleren van de documenten bleek dat de bestuurder geen geldig rijbewijs had. Hij heeft ooit een rijbewijs gehaald, maar dat is ongeldig verklaard. Dan moet je overigens ook serieus je best doen, maar dat terzijde.

De 20 jarige veelpleger in kwestie werd in mei van 2023 (ja, dit jaar) al aangehouden. Toen was het de negende keer dat hij zonder geldig rijbewijs rondreed. De politie was het helemaal zat en drukte hem op het hart om nu echt niet te gaan rijden. Mocht de bestuurder dat wel doen, dan zou ‘zijn’ Porsche Panamera worden ingenomen.

Dat is nog het ergste, de stumpert in kwestie heeft de auto op naam van zijn vriendin staan. Waarschijnlijk omdat hijzelf geen verzekering kan krijgen. De leeftijd van 20 jaar, een Panamera plus geen rijbewijs is een soort heilige driehoek waarop de verzekering automatisch kunt afwijzen.

Nare afloop voor 20 jarige veelpleger

Maar ja, de bestuurder trok zich niets van de politie aan en stapte weer gewoon achter het stuur. In Zwolle is hij gisteren aangehouden en nu is de maat dan echt vol. De Porsche Panamera is direct in beslag genomen. Dat kan nog weleens een nare afloop krijgen.

Nu moet de Officier van Justitie zich er namelijk over buigen. Die kan bepalen dat de politie veel te streng heeft opgetreden en de auto teruggeven aan de rechtmatige eigenaar. Maar na 10 keer hetzelfde misdrijf (rijden zonder rijbewijs is geen overtreding) is de kans aannemelijk dat de officier anders gaat bepalen. Deze kan beslissen tot het vervreemden van het voertuig of het voertuig verbeurd verklaren. En ja, dat kan ook als de auto op naam van een ander staat, blijkbaar.

Fotocredits: Verkeerspolitie Oost Nederland.