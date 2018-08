Fabrikant van karrenwielen maakt dikke offroad camper

Die hadden we niet zien aankomen.

Als Pimp My Ride-fan van het eerste uur ken je Lexani waarschijnlijk vooral als maker van grotekse velgen met edelstenen erin en dat soort werk. Tegenwoordig profileert Lexani Motors zich echter als een fabrikant die zich tot doel heeft gesteld de MOST LUXURIOUS EXECUTIVE VEHICLES IN THE WORLD te creëren, aldus hun eigen website. In dat kader zagen we voorheen al een gepimpte Sprinter en Escalade voorbijkomen. Mooi leder, grote schermen en zachte zetels schreeuwen bij die creaties om de aandacht. Met de nieuwste ‘Lexani’ gooit het merk het echter over een andere boeg.

De auto is wederom gebaseerd op de Mercedes Sprinter, maar dit keer is het busje niet omgetoverd tot een luxe kantoor op wielen, maar tot een epische offroader. Lexani ruilt de karrenwielen dus in voor knoestig offroad-rubber. Dat gezegd hebbende rolt de LM-EXTV nog steeds op dubs, maar het 20″ grote metaal is omringd door balonbanden van 33″.

Ook van binnen zet ditzelfde thema zich voort: het is allemaal net wat utilitaristischer opgezet dan normaal, maar stiekem is er nog steeds de nodige luxe aanwezig. Het achtersteven van de Merc lijkt in eerste instantie ingericht om er je eigen militia in te vervoeren. Dat zou overigens ook wel kunnen, maar je verwent je geharde vechtjassen dan wel met suède, carbon, leder en Apple TV in plaats van dat je ze op harde bankjes plaatst. Voor sommigen zal deze kennismaking met luxe wellicht reden zijn om een nieuwe waardering voor het leven te krijgen en het bestaan als gramme huurling op te geven.

Wij denken dat als je echt de wildernis ingaat je beter bediend bent met de EarthCruiser XPR440, maar als eerste poging is de LM-EXTV niet verkeerd. Waarschijnlijk overleef je er wel een dagje shroomen in de Californische woestijn mee.