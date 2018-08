Hier, de nieuwe Land Rover Rhino Rover

Een knap staaltje design.

Land Rover designer Gerry McGovern heeft een neus voor mooie vormen. We hebben aan de uitgesproken designer bijvoorbeeld de Range Rover Velar te danken, misschien wel de mooiste SUV die je vandaag de dag kan kopen. Critici menen dat Land Rover inmiddels te veel modellen maakt die elkaar overlappen, maar Gerry ziet dat anders. Waarom zou je klanten niet een breed scala aan koetsen aanbieden als dat kan?

In dat kader past ook deze nieuwe Rhino Rover, een Land Rover voor mensen die hun auto willen laten lijken op een neushoorn. Gerry geeft aan dat hij de auto ontworpen heeft volgens de principes die hij al enige tijd huldigt:

I’m a great advocate of the less is more approach, keeping it clean and reductive.

Desondanks heeft Gerry wel gekozen voor een two-tone kleurenschema. Hij zegt hierover:

You’ll notice that the Rhino’s horn is painted red. This is simply to signify the plight of this magnificent creature. I wanted to highlight its immense proportions.

Tja, ze draven soms een beetje door die designers, zo’n ontwerp wordt in hun beleving vaak meer dan gewoon een gebruiksvoorwerp. Maar los van veel emotie heeft Land Rover ook innovatief materiaal gebruikt dat, geheel zoals dat heurt in de moderne samenleving, vriendelijk is voor het milieu:

Here at Land Rover we’ve created what we call Liquid Metal, which is a modern-day equivalent of chrome which is highly sustainable and incredibly innovative.

Zo te zien is de Rhino bedoeld voor één of maximaal twee personen. Over hoeveel pk het ding levert is niks bekend, maar er is wel onderstaande hete video die een en ander uitlegt over de blepper.