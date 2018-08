Autokeuze wordt vooral beïnvloed door Cas en Wout*

Dat het olijke duo bestaande uit Kasparow en Karsellio momenteel volstrekt dronken van de macht over de redactie 'danst', hoef ik je waarschijnlijk niet uit te leggen.

Yeehaw, weer een bericht in de rubriek ‘gedegen onderzoek‘! Het bedrijf Morning Consult heeft namelijk onderzoek gedaan naar welke factoren de autokeuze van consumenten het meest beïnvloeden. Meer specifiek: het onderzoek gaat vooral over de variabelen die potentiële klanten kunnen afschrikken om een bepaalde auto te kopen. Wat blijkt: met stip op één in dit lijstje staan negatieve reviews. Het wordt verder niet gespecificeerd of het dan om reviews gaat van ‘professionals’ of om de zogeheten user reviews of wellicht beide. De bottom line is dat zestig procent van de ondervraagden aangeeft dat als iemand anders hen vertelt dat auto X ruk is, ze auto X niet meer willen hebben.

Deze factor weegt zwaarder dan alle andere negatieve factoren die van toepassing kunnen zijn op een auto. Zelfs een gebrek aan veiligheid komt (zij het nipt) op de tweede plaats, gevolgd door een gebrek aan ruimte. Pas daarna volgt de factor ‘een auto heeft een slechter verbruik dan concurrenten’. Dit laatste kan ermee te maken hebben dat de respondenten 2.202 volwassen Amerikanen betreffen. Benzine is aan de andere kant van de plas ietwat vriendelijker geprijsd dan in Nederland.

Als een auto niet als hybride of EV geleverd kan worden is dat voor de meeste Amerikanen kennelijk (nog) geen probleem. Slechts acht procent van de ondervraagden geeft aan dat dit belangrijk voor hen is. Er is dus nog wat werk aan de winkel voor Elon en de zijnen.

*en alle andere reviewers die de wereld rijk is.