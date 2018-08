Kampeer op een vulkaan met deze EarthCruiser

Waarom naar Ameland lopen als je ook kan rijden?

Eerder dit jaar haalde de 19-jarige Stan uit het pittoreske Helmond het nieuws toen hij zijn hete Ford Fiesta ergens in de waddenzee parkeerde. Het leverde hem kortstondige internetfaam op, maar ook een dikke aanslag op zijn portemonnee. Uiteindelijk moest de auto immers toch geborgen worden en dat mocht Stan zelf betalen. Wat dat betreft had hij beter met de EarthCruiser Australia XPR440 op pad kunnen gaan.

Zoals de naam al suggereerd stamt de EarthCruiser Australia uit het land waar de woestenij het hardst werkt om je te vermoorden: Australië. Als het gat in de ozonlaag je niet de nek om doet, wordt je wel gegrepen door een slang, bezwijk je aan de droogte of mept een kangaroe je in elkaar in het land van the Crocodile Hunter (RIP). Onderhuids baseert de XPR440 echter op Europese botten in de vorm van een Unimog U430.

De specs van het voertuig zijn indrukwekkend. De motor levert maximaal 304 pk, maar belangrijker is dat er portaalassen zijn, sperdiffs, een lage gearing en uiteraard vierwielaandrijving. Dat is echter nog maar het begin. De XPR440 heeft een hydraulisch liftsysteem en zowel voor als achter een lier, waarbij het exemplaar vóór sterk genoeg is om 9.000 kilo te trekken. Tevens heeft de camper de capaciteit om 860 liter water mee te torsen en 800 liter brandstof, goed voor een range van 3.500 kilometer. Een retourtje Amsterdam-Bagdad haal je dus makkelijkomet twee keer tanken.

Maar wil je al die tijd wel doorbrengen in en om de camper? Nou ja, misschien wel. In de contraptie tref je namelijk een magnetron, wasmachine, koel-vriescombinatie en een badkamer aan. Uiteraard kan je geen Australische camper hebben zonder een uitklapbare outdoor Barbeque, dus die zit er ook op. Shramp on the Barbie! Zonnepanelen op het dak zorgen voor de nodige juice om een en ander van stroom te voorzien en om al je avonturen vast te leggen zijn er camera’s aanwezig die 45 dagen achterelkaar onafgebroken kunnen filmen.

Kortom, het lijkt alsof EartCruiser Australia aan alles gedacht heeft. En als niks meer werkt kan je je nog altijd beroepen op de meegeleverde kettingzaag. Goed idee, of heb jij meer vertrouwen in de EarthRoamer XV-HD?