Fabrikanten vrezen overname fabrieken Rusland voor oorlog

Naar verluidt willen de Russen fabrieken in hun land omtoveren tot productiefaciliteit voor de oorlog: autofabrikanten houden hun hart vast.

Vele autofabrikanten hebben dankbaar gebruik gemaakt van de Russische grond om auto- en vrachtwagenfabrieken op te bouwen. Waarom ook niet, zou je zeggen. Tijdens de oorlog in Oekraïne blijkt echter dat die Russen, vooral Poetin en co., toch minder te vertrouwen zijn dan je denkt. Dat levert toch problemen op.

Productiestop

Het zit zo: een groot aantal fabrikanten schort nu hun activiteiten op in Rusland. Toyota doet geen zaken meer met Rusland, maar ook Renault, Ford en de Volkswagen-groep trekken zich terug uit Rusland. Die laatste drie zijn toch even pijnlijk. Renault omdat het de eigenaar is van Lada en dus in een benarde situatie zit. Ford en VW omdat er fabrieken van deze merken in Rusland staan. Deze worden vooralsnog stilgezet, samen met vrijwel alle fabrieken die iets met vier of meer wielen bouwen.

Fabrieken voor de oorlog

Dat levert op hun beurt ook weer problemen op. De Europese koepelorganisatie voor autofabrikanten ACEA meldt dat er zorgen zijn over overname van deze fabrieken door Rusland zelf, voor de oorlog uiteraard. Ze zouden namelijk prima functioneren als oorlogsfabrieken: als er toch niets gebouwd wordt, kan Rusland net zo goed zorgen dat er wél wat gebouwd wordt. Vooral de vele vrachtwagenfabrieken, waaronder die van Volvo Trucks, staan op de kandidatenlijst. “Volvo heeft een grote fabriek. Die vrachtwagens kunnen ze natuurlijk prima gebruiken als die mindere Russische vrachtwagens het af en toe begeven onderweg.” zei Eric-Mark Huitema van ACEA.

Tot nu toe is het op basis van geluiden uit de sectoren en uit Rusland, maar het is niet ondenkbaar dat Rusland stilgelegde fabrieken gaat inzetten voor de oorlog. Wordt zeker vervolgd. (via BNR)