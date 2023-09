Prijs van de Volkswagen ID.7 is even schrikken

Zo’n elektrisch vlaggenschip is niet goedkoop…

Naar een nieuwe Passat sedan kun je tevergeefs zoeken in de Volkswagen-showroom, maar niet getreurd: er is nu de ID.7. Dit elektrische vlaggenschip moet de Volkswagen Passat doen vergeten. Naast de term vlaggenschip is de term slagschip trouwens ook wel op zijn plaats, want de ID.7 is bijna 5 meter lang.

Prijs Volkswagen ID.7

De ID.7 werd onthuld in april en zou in de herfst zijn opwachting maken in Nederland. Inmiddels is het bijna zover, dus Volkswagen maakt nu de prijzen van de ID.7 bekend. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de Volkswagen ID.7 heeft een vanafprijs van €63.990.

Ja, dat is even schrikken. Een paar jaar geleden had je nog voor de helft van dit geld een Volkswagen Passat. Maar goed, tijden veranderen. En de Volkswagen ID.7 is wel een klap groter dan de Passat.

Voor €63.990 heb je geen kale instapper, want het gaat om een dikke introductie-uitvoering: de Pro Business. Je kunt er dus op rekenen dat er later nog goedkopere (lees: minder dure) uitvoeringen volgen.

De ID.7 Pro Business heeft het 77 kWh accupakket, waarmee je een meer dan acceptabele range van 599 km hebt. De accu is ook vrij vlot weer vol te laden, want snelladen kan met 175 kW.

De elektromotor levert 286 pk (dat wisten we al) en 545 Nm aan koppel (dat wisten we nog niet). Daarmee zit je vanuit stilstand in 6,5 seconde op 100 km/u. Daarmee ga je Tesla Model 3’s niet bijhouden, maar het is vlot genoeg.

De ID.7 komt er ook nog als Pro S met een 86 kWh-accupakket. In dat geval heb je maar liefst 700 km range, waarmee Volkswagen zich in de voorhoede van de EV-industrie begeeft. Wat die versie moet kosten? Dat weten we helaas nog niet.

Concurrentie ID.7

Dan is het nu tijd om de concurrentie er even bij te halen. We kwamen uit op het volgende rijtje:

Tesla Model 3 Long Range (498 pk, 629 km range): €50.990

Nio ET5 (490 pk, 456 km): €61.700

BMW i4 eDrive40 (340 pk, 590 km range): €62.992

Volkswagen ID.7 Pro Business (285 pk, 599 km range): €63.990

Mercedes EQE 300 (245 pk, 606 km): €69.928

De Volkswagen ID.7 is duidelijk niet de goedkoopste optie. Sterker nog: een i4 met bijna dezelfde range en meer vermogen is goedkoper. De Tesla Model 3 Long Range is zelfs €13.000 (!) goedkoper en dan heb je een auto die aanzienlijk sneller is.

We moeten er wel bij zeggen dat deze vergelijkingen niet helemaal eerlijk zijn. De ID.7 is echt een slag groter dan een Model 3 of een i4. Qua formaat en binnenruimte is de ID.7 meer een concurrent van de i5. Daarnaast is de Pro Business dus een rijk uitgeruste versie, terwijl je bij de andere auto’s de opties nog moet aanvinken. Wat niet wegneemt dat €63.990 een hoop geld is voor Volkswagen.