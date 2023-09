Mercedes in crashtests: ‘één ster is voldoende’

Volgens Mercedes is één ster voldoende in de crashtests. Ze crashen namelijk ook de auto’s van de concurrentie.

Als de concurrentie ergens heel erg sterk is, dan is het wel in de Duitse Premium autosector. Hier proberen de merken Audi, BMW, Porsche en Mercedes-Benz elkaar de loef af te steken. Je ziet dat de merken elkaar nauwlettend volgens en soms elkaar een beetje kopiëren.

Mercedes-Benz probeert met de nieuwe CLA te zorgen dat ze een flinke voorsprong hebben op Audi en BMW. Aangezien er nog geen elektrische C-segment sedan op komst is van beide, gaat dat in elk geval lukken.

En ondanks dat we Volvo zien als ‘Het Veilige Merk’, is dat toch echt Mercedes-Benz, alsdus Ola Kallenius. Hij is de CEO van Mercedes-Benz, dus we kunnen ons voorstellen dat zijn uitspraak ietwat gekleurd is.

Mercedes in crashtest: gaan voor 1 ster?

Maar… Het is niet zonder reden. Ola vertelt in een interview met Autocar dat hij graag eventjes iets verder gaat dan andere merken. Om de veiligheid te verbeteren leert Mercedes niet alleen van zijn eigen fouten, maar ook die van andere merken. Ze kopen auto’s in van concurrerende merken. Deze zetten ze vervolgens tegen de muur. Vervolgens bestuderen ze de gecrashte concurrenten om te zien wat beter kan en wat heel erg goed is.

De nieuwe CLA moet volgens Ola een van de veiligste auto’s worden. Dat niet alleen , hij ziet veiligheid als een enorm belangrijke USP. Sterker nog, het is volgens hem de belangrijkste USP om zich te onderscheiden van de invasie van Chinese automerken. Volgens Kallenius is een ster voor de veiligheid voldoende: een Mercedes-ster. Ah, het was dus een woordgrapje. Je kunt overigens gewoon een auto bouwen op wat de EuroNCAP en IIHS graag willen zien, natuurlijk.

Concurrentie

Volgens Mercedes gaat Mercedes daar veel verder in, mede doordat ze hun eigen auto’s én die van de concurrentie tegen de muur gooien. Dat zijn dan geen pre-productie-exemplaren ofzo. Ze kopen die auto’s gewoon en zetten ‘m tegen de muur ter lering en vermaak.

Ondanks de concurrentie tussen de merken, begrijpen de CEO’s van de concurrerende merken dat ze elkaar nodig hebben om de mythe van Duitse topkwaliteit in leven te houden. Met het Volkswagen dieselschandaal bleven de andere Duitse merken enorm op de vlakte, juist om de Duitse autoindustrie in het algemeen niet te schaden.

Ook als het gaat om lobbyen bij de overheid (tempolimit anyone?) werken de merken juist innig samen. Maar als het op veiligheid aankomt, is Mercedes het beste. Aldus Mercedes.

Meer lezen? Check dan Jaapiyo’s zijn column: Veiligheid maakt geen bal meer uit!