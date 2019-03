Tuurlijk: Mansory neemt de Chiron onder handen

Heiligschennis of wel?

Uiteraard staat het elke tuner vrij om welke auto dan ook aan te pakken. Er zijn vele auto’s waarbij er genoeg te verbeteren valt op het gebied van wegligging, remmen, acceleratie, topsnelheid of geluid. Vaak pakken tuners het uiterlijk mee, zodat iedereen kan meegenieten van het feit dat jouw auto is getuned. Niets mis mee. Zo gaat het al jaren.

Mansory weet wel de limieten van de goede smaak te vinden en daar ruimschoots overheen te gaan. Ze hebben namelijk de Bugatti Chiron even een make-over gegeven. Nu zou je denken dat Bugatti zelf heel goed in staat zou zijn om smakeloze uitdossingen te bedenken, maar Mansory denkt dat heel anders over. Het resultaat heet de ‘Mansory Centuria’. Aan de voorkant is het nog allemaal te behappen. De chroomstrips zijn vervangen door koolstofvezel. Prima.

De luchtinlaten zijn wat groter gemaakt en de ‘kofferklep’ is helemaal nieuw met extra luchtinlaten. Aan de zijkant gaat het al mis. De sideskirts komen rechtstreeks uit de Rieger-gids te komen. Ook ontwaren we een luchthapper boven op het dak, voor extra koeling van de motor. Eh, ja. Als dat écht nodig was, had Bugatti het dan niet zelf al gedaan? Mansory meldt trots dat ze zelf de velgen hebben ontworpen. De wielen zijn overigens exact dezelfde maat als die van de standaard Chiron. Over het interieur willen geen woorden vuil maken: oordeel vooral zelf.

Of de auto ook maar iets harder loopt, betwijfelen we. Mansory heeft namelijk niets gedaan de W16, die met 1.500 pk op zich voldoende vermogen levert.