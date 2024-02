Facelift voor rijdend kortpittig kapsel, geel is terug!

Kijk, een facelift voor een rijdend kortpittig kapsel! Dat zal tante Corrie leuk vinden.

Nederlanders herken je overal. Het maakt niet uit waar je bent, ergens pik je ze er altijd zó uit. Vroeger waren het de Duitsers die je kon herkennen aan hun kleding als ze in een ander land waren, nu zijn het de Nederlanders. Je kent ze wel.

Zeker als ze voorzien zijn kortpittig kapsel met nylon heuptasje en Bugs Bunny-rugtas. Normaal gesproken niet vreemd bij een kind of puber, maar wel bij een volwassen persoon van middelbare leeftijd. “Ja, zo ben ik. Lekker pittig. Lekker mezelf. Ik zeg wat ik vind.”

Tantie Corrie

Natuurlijk moeten die mensen ook allemaal een auto hebben. Een reguliere hatchback of sedan is niet gek genoeg. Een crossover komt al veel meer in de buurt. Voor nu is de Nissan Juke misschien wel het ultieme automobiele equivalent van een kortpittig kapsel. Het is jullie tante (nog altijd vrijgezelle) Corrie, compleet met kort haar én als het even een kleurtje erin.

Enfin, voor die mensen is er nu de gefacelifte Nissan Juke! Waar Skoda koos voor een maandenlange campagne, hield Nissan het vrij discreet. Dus nu waren ineens verrast met de platen van Nissans populaire crossover. Ja, populair! Vorig jaar werden er meer dan 1.600 van verkocht in ons land. Niet verkeerd voor een auto waar geen speciale lease-editie of PHEV van is.

In het interieur heeft Nissan een paar belangrijke dingen aangepast. Zowel de middenconsole alsmede het instrumentenpaneel: helemaal nieuw. Het infotainmentscherm is ook nieuw, evenals de het navigatiesysteem. Van 17 tot en met 24 februari stuurt de navigatie je automatisch naar het RAI-gebouwd in Amsterdam. Geen idee waarom. Zonder gekheid: Nissan zegt dat de materialen hoogwaardiger zijn en dat de afwerking zorgvuldiger is dan voorheen. Dat zijn goede stappen die een fabrikant nog weleens overslaat.

Rijdend kortpittig kapsel is GEEL!

Nieuw voor het faceliftmodel van de Juke is deze tint, die volgens het persbericht nieuwe kleur geel heet. Wellicht dat er nog een naam voor komt. Leuk detail: het bleek dus dat tante Corrie dus bleef zeuren om die gele kleur.

Die kon je op de eerste generatie Juke (F15) krijgen, maar niet op deze tweede generatie van de Nissan Juke (de F16). Dat zet de Japanse autofabrikant recht door de kleur weer in het gamma op te nemen. Het staat ook geweldig bij het gele nylon heuptasje en de gele regenjas van tante Corrie.

Ook nieuw is de N-Sportuitvoering. Dat is een sportievere variant, maar dan nog met de gewone motor. Over motoren gesproken, er is keuze uit twee aandrijflijnen. De eerste is een 1.0 DIG-T benzinemotor, een 999 cc grote driecilinder die 115 pk en 180 Nm levert.

Kortstondig kan het blokje er zelfs 200 kortpittige newtonmeters uitpersen. Een andere optie is de hybride met een 1.6 viercilinder en elektromotor, met 143 pk. Deze heeft geen stekker.

Wanneer de gefacelift Nissan Juke naar Nederland komt en wat de prijzen zijn, is nog niet bekend.