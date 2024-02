Franse Porsche is bijna duurder dan Porsche

De Frans Porsche Cayman is niet meer de prijspakker die het was.

Alles wordt duurder tegenwoordig. Voor een kilootje ossenhaas ben je tegenwoordig bij de slager zo 7 tientjes kwijt. Ja, 70 euro voor een 1.000 gram koeienvlees. Als het om auto’s gaat is dat natuurlijk niet anders. Een Polo GTI kost tegenwoordig ook 42 mille zelfs de goedkoopste auto’s van Nederland dit jaar zijn eigenlijk best prijzig.

Je kan je dus voorstellen dat een snelle sportwagen al helemaal duur is, tegenwoordig. Nou, dat heb je helemaal goed. Alpine heeft de prijzen van de A110 aangepast voor dit jaar en ze zijn niet voor de poes, om met @loek te spreken. De Franse Porsche is nu ook bijna net zo duur als een Porsche… Nu moeten we er meteen bij aantekenen dat de Porsche Cayman (een van de concurrenten van de A110) de afgelopen tijd ook een stuk duurder is geworden.

De goedkoopste

Het begint bij 76.490 euro. Voor dat geld krijg je de instapper. De meest eenvoudige versie. Deze heeft nog de 252 pk sterke 1.8 viercilinder onder de kap. Nu heb je met een leeggewicht van 1.102 kg niet heel erg veel meer nodig, want ook die uitvoering knalt in 4,5 seconden naar de 100 km/u. Nu kun je het ook daarbij laten qua opties: het past namelijk wel in de filosofie van de A110 om ‘m zo eenvoudig mogelijk te kiezen. Om een idee te krijgen, dan iet ‘ie er zo uit:

A110 GT

Maar ja, als een Alpine kiest, dan ben je een liefhebber en wil je wellicht een luxere en snellere variant hebben. Dat is mogelijk door de Alpine A110 GT te kiezen, dus is nu ook flink duurder geworden: 87.590 euro betaal je er nu voor! De 1.8 turbo levert nu wel 300 pk.

A110 S

Dan de Alpine A110S, ook die is flink in prijs gestegen. Voor het sportieve model betaal je nu 91.290 euro. Ook hier heb je de 300 pk sterke 1.8.

A110 R

Het topmodel is de Alpine A110 R. Deze versie doet zijn naam Franse Porsche eer aan, want hij is duurder dan de basis Cayman! De dealer wil er graag 119.290 euro voor hebben. Nu is de A110 R wel voorzen van vele upgrades om er een geweldig circuitspeeltje van te maken. Zie het niet als een Cayman-rivaal, maar een Cayman GT4 RS alternatief voor de helft van het geld.

Prijzen concurrentie Franse Porsche (een echte dus)

Dan is het ook nog eventjes tijd voor de prijzen van de concurrentie. Ten eerste is die er nauwelijks. Lichtgewicht sportwagens met een motor in het midden zijn zeldzaam en worden alleen maar zeldzamer. De Alpine is het lichtst. De Porsche loopt al een paar jaartjes mee.

Alpine A110 | 76.490

Porsche 718 Cayman | € 108.200

Lotus Emira i4 | € 127.030

Je kunt alle uitvoeringen uiterlijk tijdens de lunch eventjes uitgebreid configureren!