Video: Tesla Cybertruck trekt Porsche 911, wint van Porsche 911

De ultieme dragrace?

De krachtigste variant van de Tesla Cybertruck levert 850 pk. Daardoor is de EV in staat om het te winnen van een Porsche 911 in een dragrace. Dat is niet heel indrukwekkend. Wel dat de Tesla dit kan doen, terwijl er een 911 op een aanhanger achter de Cybertruck hangt.

Want de Cybertruck Cyberbeast mag 6.350 kg trekken. Meer info en details over de Tesla Cybertruck lees je in ons volledige artikel.