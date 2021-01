Lezersvraag: welke niet in NL verkochte auto zou je willen hebben? - Autoblog.nl

De meest voorkomende auto’s in Nederland kennen we inmiddels wel. Maar er is nog zoveel moois. In deze lezersvraag, niet in NL verkochte auto zou je willen hebben?

Door regelgevingen en marktstrategieën zijn niet alle auto’s zomaar overal te koop. Afhankelijk van je autosmaak heeft het voor- en nadelen. Fans van grote, dikke motoren kunnen beter in Noord-Amerika terecht, terwijl we hier in Europa juist een groot aanbod in hot hatches hebben. In China hebben ze weer verlengde versies van de meest gewone auto’s zoals een Audi A4 of een BMW 5 Serie.

Lezersvraag welke niet in NL verkochte auto mag het worden?

Maar wat als we de grenzen nu even wegdenken? In deze lezersvraag zijn we op zoek naar je autosmaak zónder grenzen. De BPM moeten we dan ook wegdenken, want veel auto’s uit andere continenten zouden hier absoluut niet te betalen zijn. De leeftijd van de auto maakt ook niet uit, want veel iconische auto’s worden helaas niet meer gemaakt.

Stel dat Lada of Holden in Nederland een showroom hadden, zou je een auto van dit merk overwegen? Of een Dodge showroom vol met Vipers? En wat te denken van merken als Buick of Lincoln, die nooit officieel voet aan wal zullen zetten op Hollandse bodem. Kortom, deel je mening hieronder. Ondergetekende droomt wel van een Viper ACR. Zo, nu even het kwijl van m’n toetsenbord vegen.