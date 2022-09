Fake-miljardair licht rijke kopers op met nep-Ferrari ’s

Een nep-miljardair heeft rijke kopers opgelicht, door te doen alsof hij een reservering had voor een Ferrari Monza SP1/2.

Iedereen is fan van de Ferrari Monza SP1/2. Maar er zijn er zo verdraaid weinig van. En de Monza’s die dan gemaakt zijn, zijn ook weer zo verkocht. Dus wat doe je dan? Dan ga je op zoek naar iemand die een reservering heeft voor de Ferrari en die ook daadwerkelijk mag en kan verkopen. Echter, zoals altijd: lijkt iets te mooi om waar te zijn, dan is het ook zo!

Nep-miljardair met nep-Ferrari ’s

De FBI in de Amerika is hierachter gekomen. Zij zeggen dat de 24-jarige Daniel Lesin rijk is geworden door te doen alsof hij Ferrari Monza-toewijzingen had om te verkopen. Het leek alsof de jongeman een succesvol leven had. Hij kwam voor veel mensen ontwapend nederig over en dat sprak veel autoliefhebbers aan. Succes had hij dus, tot deze zomer. Toen stortte alles in.

Lesin liet het breed hangen naar de buitenwereld toe met onder andere een verzameling high-end supercars. Waaronder natuurlijk wat Ferrari’s, hoe kan het ook anders. Hij liet de supercars vaak zien in de ‘scene’, waaronder Cars and Coffee-bijeenkomsten. Daar viel hij op en maakte hij snel een naam. Zijn verhaal was dat hij een rijke pappie had. Iets met Russische olie en veel geld. Dit is niet ongebruikelijk, speur YouTube af en je ziet veel tieners met vette auto’s. Niet zelf betaald, maar door rijke vaders. Hij deed zich dan ook voor dat hij het soort eigenaar was dat op de klantenlijst van de Italiaanse autobouwer kon staan.

Oplichter

In 2018 was het zover. Toen werd de lijst geopend voor de meest loyale klanten van Ferrari om een super exclusieve Monza SP 1 en SP2 te mogen kopen. Degenen die de lijst niet haalden, waren in staat om hoge bedragen te betalen om alsnog een ​​toewijzing te krijgen. En nu komt het, Lesin deed alsof hij meerdere (!) slots had en begon ze te verkopen. Echter kenners weten dat dit praktisch onmogelijk is, maar toch trapte er mensen in.

Afgelopen zomer werd Lesin in de boeien geslagen door de FBI. Hij wordt er van beschuldigd dat hij ongeveer voor drie miljoen dollar aan fraude heeft gepleegd. Dit met de verkoop van Ferrari Monza SP-toewijzingen die hij naar verluidt nooit heeft gehad.

Des te opmerkelijker is dat Lesin uit een goed milieu komt, hij had het dus al goed. Hij heeft het liegen over succes vier jaar lang volgehouden. Nu zit hij in de cel te wachten op zijn proces, waarvoor hij maximaal 20 jaar gevangenisstraf kan krijgen. Of fixt zijn toch wel rijke pappie een goede advocaat en komt hij er met een fopstraf vanaf?