Officieel: koop binnenkort een van 911 miljoen stukjes Porsche

Een Porsche in 911 miljoen stukjes is geen goed nieuws. En van 911 miljoen stukjes Porsche daarentegen…

Oef dat is toch even schrikken die 944 hierboven. Gelukkig is het niet de mijne. Maar wat wel de mijne kan zijn, of de jouwe, is binnenkort een echt stuk van Porsche. Zoals al enige tijd duidelijk, wil Porsche namelijk naar de beurs. Nog even lekker cashen voor de crash der crashes die Michael Burry ons nu alweer een jaar of twee belooft ons allen wegvaagt. Tsja, wij snappen het wel.

Inspiratie

Inmiddels is de top van Volkswagen helemaal akkoord met het hele idee. Mogelijk wordt maandag de officiële aankondiging gedaan. Echte stukjes Porsche ruilen voor geld, zou dan al mogelijk kunnen zijn eind september of begin oktober. In een typisch staaltje Duitse humor, heeft men besloten dat er 911 miljoen aandelen zullen zijn. Qua totaalwaarde wordt gedacht aan 70 tot 80 miljard. Ter vergelijk: Ferrari is momenteel zo’n 37 miljard waard op de beurs. Niet dat beide bedrijven helemaal vergelijkbaar zijn, maar goed, puur ter indicatie.

Ferrari is vermoedelijk wel een van de inspiraties geweest achter deze move. De beursgang van het Italiaanse merk is namelijk een belachelijk succes gebleken. Op de beurs werd het aandeel direct veel hoger gewaardeerd dan verwacht en sindsdien is het grotendeels een stijgende lijn geweest. Met als hoogtepunt 2018, toen Sebastian Vettel de wereldti…oh nee wacht. Gebbetjes daargelaten: luxemerken maken al enige tijd blubberdikke winst en worden dus ook al enige tijd hoog gewaardeerd.

De familie wil hun kroonjuweel terug…én een zak geld

Nu moet je je natuurlijk altijd afvragen: als jij iets kan kopen voor bedrag X, wil een ander er kennelijk vanaf zien voor een bedrag X. Dus ben jij nou de oen of die ander? Wat zijn de beweegredenen? Nou ja, reken erop dat de Porsches slimmer zijn dan wij allen. De nieuwe constructie is voor de familie Porsche namelijk ook een manier om ‘het kroonjuweel’ weer terug in handen te krijgen. Door de mislukte coupe van Wendelin Wiedeking in 2012 om met Porsche heel Volkswagen te kopen, is Porsche volledig van Volkswagen. De familie Porsche-Piëch is weliswaar grootaandeelhouder van Volkswagen, maar toch was dit kennelijk een doorn in het oog.

Onder de nieuwe deal krijgen de Porsche-Piëchjes 25 procent plus één aandeel van de ‘onafhankelijke’ AG Porsche in handen. Dat betekent dat ze een vetorecht hebben op alles wat de honcho’s van het merk Porsche doen. In de huidige situatie hadden ze die invloed in principe ook wel, maar dan moesten ze dat spelen via hun belang in Volkswagen AG. De lijntjes lopen voortaan dus wat directer.

Daarnaast vloeit een enorme zak geld richting de familie. 49 procent van de opbrengst van de beursgang wordt namelijk als eenmalig dividend uitgekeerd aan Volkswagen AG aandeelhouders. Wie waren dat ook alweer? Oh ja! Die Porsche-Piëchjes! Niet alleen natuurlijk, maar wel voor een fors deel in ieder geval.

Wat kan jij nou eigenlijk kopen?

Nou ja, stukjes Porsche dus. De waarde per stukje kan je zelf uitrekenen door de verwachte beurswaarde te delen door 911 miljoen. Echter als je nou denkt ‘alles is voor Bassie’: je kan maar maximaal 12,5 procent van Porsche kopen. En dan alleen maar aandelen zonder stemrecht. Meer komt er namelijk niet in de publieke handel terecht. Sommige stukken zijn al verkocht aan bijvoorbeeld het Qatarese staatsfonds waar we het eerder al over hadden. Kortom, meeliften mag tegen een prijs, meebeslissen is ietsje lastiger. Je zal vertrouwen moeten hebben in het feit dat de leidinggevenden en de familie Porsche de zaken goed regelt, zodat je dikke winst kan maken.

Ga jij voor de lol een stukje kopen? Of denk je dat deze heel boom van luxemerken op zijn eind loopt en de Porsche’s nog even the bigger fool willen vinden nu het kan? Laat het weten, in de comments!