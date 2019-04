Familie Ayrton Senna geeft borstbeeld aan paus

Een fraai gebaar.

Het Instituto Ayrton Senna, de stichting die na de dood van de Formule 1-coureur werd opgericht om kansarme kinderen te helpen, heeft deze week een bijzondere buste gepresenteerd van de rijder. Het instituut van de diepgelovige familie heeft een opmerkelijke ontvanger voor het beeld in gedachten: tijdens een ceremonie in het Vaticaan moet het beeld overhandigd worden aan Paus Franciscus.

Aankomende woensdag, morgen dus, zal de familie het bronzen sculptuur presenteren aan de huidige paus, als een eerbetoon aan Ayrton Senna. Het is een gepaste gelegenheid een dergelijk beeld van de Braziliaanse volksheld aan de Rooms-Katholieke Kerk, want het is op 1 mei precies 25 jaar geleden dat de drievoudig wereldkampioen kwam te overlijden tijdens de Grand Prix van San Marino van 1994.

Het beeld is in opdracht van de moeder van Ayrton Senna gemaakt door de zus van oud-Formule 1-coureur Bruno Senna. Paula Senna Lalli werkt al sinds enkele jaren aan het project en heeft het recentelijk af kunnen ronden. Naar eigen zeggen is het beeld goedgekeurd door de familie.

“I was very proud to be given this mission by my grandmother [Senna’s moeder], who wanted to portray the way he is remembered by the family with lots of warmth. I took on the challenge, even though I knew it would be hard: not many masterpieces like this are approved by our family, and even fewer by grandma, who is known for having high standards.”