Langere BMW 3 Serie is nu officieel

Hierheen komt hij jammer genoeg niet.

Het is ondertussen alweer enkele maanden geleden dat we de verlengde BMW 3 Serie te zien kregen. Aan het begin van het jaar dook de auto voor het eerst virtueel op, deze week heeft BMW de langere uitvoering onthuld op Auto Shanghai. In het land waar de Dreier ook als enige geleverd zal worden, werden vandaag de doeken van de wagen getrokken.

Met de officiƫle introductie van de 3 Serie (rijtest) met de lange wielbasis legt BMW gelijk ook alle details over de auto op tafel. Hoewel het in feite niet meer dan een verlengde versie van het origineel is, wilde het merk aanvankelijk geen concrete details delen. Vandaag is dat veranderd. Zo heeft het merk uitgelegd dat de wielbasis van de verlengde 3 Serie 11 centimeter groter zal zijn. Net als de wielbasis zijn ook de achterdeuren 11 centimeter langer. Achterin de auto groeit de beenruimte minder hard, maar het verschil is desondanks merkbaar. Passagiers zullen van precies 43 millimeter kunnen genieten.

In eerste instantie zullen geĆÆnteresseerden weinig keuze krijgen, want BMW brengt de auto aanvankelijk alleen als 325Li op de markt. Dit betekent dat hij voorzien is van een tweeliter viercilinder met 184 pk en 300 Nm. De krachtbron is standaard verbonden aan een achttrapsautomaat, hij is niet verkrijgbaar met een handgeschakelde versnellingsbak.