Musk: “Tesla gaat dit jaar 500.000 auto’s bouwen”

Riskante claims.

Oké, we gaan dit stuk niet opnieuw beginnen met ‘na een periode van twijfelachtige productie rollen er dan toch in grote getale Model 3’s van de band’. We moeten bij deze gewoon erkennen dat Musk zijn zaakjes op orde heeft en dat die grootschalige productie van betaalbare elektrische auto’s helemaal goed gaat komen. Hoe goed? Dat zette Musk vandaag op Twitter.

Very much so. There are 2.5B cars & trucks on Earth. Even replacing 1% of that fleet would require making 25M vehicles per year. Tesla will make over 500k cars in next 12 months, but that’s a mere 2% of 25M or 0.02% of global vehicle fleet. Car industry slow -> demand >> supply. — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2019

Er wordt door de Tesla-oprichter gesproken over 500.000 auto’s per jaar. Reëel, maar het is de context wat telt. Hij floept het er namelijk even uit in een relatieve zin, Tesla vergeleken met de rest van de autowereld. Musk heeft namelijk een afspraak gemaakt met de SEC, nadat laatstgenoemde hem aanklaagde voor beursmanipulatie. Vanaf nu privé en werk gescheiden, of in Musks geval mag hij Twitter niet meer gebruiken voor uitlatingen over het businessmodel van Tesla.

Daarom had de SEC problemen met de tweet van Musk. Ook je productieverwachtingen noemen in een tweet valt onder deze regeling. De advocaten van Elon hadden er echter over te zeggen dat hij enkel refereert aan zaken die door analisten al lang de wereld in zijn gebracht. Puur voor de context, zoals eerder gezegd.

Enfin, 500.000 auto’s dus. Dat was vorig jaar ook al de verwachting, met de huidige productiecapaciteit is het niet onmogelijk. We gaan zien hoeveel elektromobielen binnenkort op de wegen te zien zijn. Er is namelijk al een verrassend hoog aantal Model 3’s met gele platen te spotten.