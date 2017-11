OMG! Lamborghini loopt een blauwtje bij de Paus

De Paus houdt er niet van als Lamborghini hem Big Poppa noemt.

Zomaar een Lamborghini Huracan in je knuisten geduwd krijgen, voor menig autoliefhebber zou het droom zijn die uitkomt. Voor Paus Franciscus werd de droom werkelijkheid, maar hij keek de gegeven stier in de bek en weigerde het apparaat. En dat terwijl het nog wel een heuse special edition betrof, uitgevoerd in het wit met kekke gouden striping.

Zoals bekend is de huidige Paus niet zo’n luxepeerd, of in ieder geval wil hij dat niet uitdragen naar zijn discipelen. De opulente Paus-mobielen van vroeger heeft F-money dan ook verruild voor een bescheiden Fiat 500L. Die auto werd meteen de duurste 500L ooit toen hij na pauselijk gebruik geveild werd voor een forse 75.000 Euro.

Franciscus hoopt dat de geschiedenis zich nog een keer herhaalt. Niet alleen voor wat betreft de terugkeer van Jesus op aarde, maar ook voor wat betreft een flinke veilingsopbrengst voor ‘zijn’ nieuwe auto. De Huracan wordt namelijk verkocht aan de hoogste bieder. Om de biedoorlog nog wat op te warmen zette de Pontifex op Max Verstappenesque wijze zijn handteking op de Lambo. De opbrengst gaat naar het goede doel, onder andere naar het helpen van Iraakse Christenen om terug te keren naar hun thuisland.