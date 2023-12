Michael Schumacher rondgereden in Mercedes met F1 geluid

Er is weer wat informatie naar buiten gekomen over de toestand van Michael Schumacher.

Het leven kan soms grillig zijn. Medio jaren ’90 droomde iedere jongeman (m/v/i) ervan om Michael Schumacher of Ayrton Senna te zijn. Zelfs alle andere F1 coureurs deden dat. Maar met de kennis van nu waren beiden, zoals Ruud Gullit zou zeggen, niet te benijden. Sowieso een zinloze en tevens walgelijke menselijke emotie, maar eentje die helaas in velen toch aanwezig is. Natuurlijk niet in ondergetekende en onze lezers, daar wij fijn volk zijn die iedereen zijn of haar droomgarage gunnen.

Een jaar na zijn tweede pensioen als F1 coureur, viel Schumacher met zijn hoofd op een steen tijdens het skiën. Sindsdien leeft de man een teruggetrokken leven in Zwitserland. Al weten de meesten niet in hoeverre er van ‘leven’ te spreken is. De familie brengt daar slechts sporadisch iets van naar buiten. Iets waar verschillend over gedacht wordt, maar wat onder de streep natuurlijk hun goed recht is. Dat wij in tegenstelling tot twijfelachtigere publicaties dan ook respecteren.

Na de documentaire van twee jaar geleden is er nu, tien jaar na dato, wel met hulp van de Schumachers een documentaire gemaakt over de beste man door de ARD. Deze vijfdelige serie wordt momenteel uitgezonden in episodes van een half uur. In het kader hiervan, is er ook weer iets meer nieuws naar buiten gekomen over Schumacher. Zoals wij allen aan ons water aanvoelen, gaat het natuurlijk niet geweldig met de Rekordmeister. Maar hij wordt bijgestaan door een batterij vooraanstaande dokters.

Deel van de therapie is kennelijk ook dat Schumacher is rondgereden in een Mercedes, met op de achtergrond F1 geluiden in de auto. Dit in de hoop dat het zijn brein op een of andere manier stimuleert. En dan natuurlijk liefst met positieve herinneringen aan een van zijn 91 zeges in de koningsklasse. Of en hoe Schumacher daarop reageert, weten we uiteraard niet. Waarschijnlijk kan überhaupt niemand beoordelen wat Der Michael wel en niet meekrijgt. Hoewel eerdere berichtgeving suggereert dat hij wel reageert op pijnprikkels, in het kader van de EMV-score.

We leven wat dat betreft in een raar tijdsgewricht. Aan de ene kant dromen mensen al over het eeuwige leven. Aan de andere kant kunnen we nog steeds bar weinig met patiënten als Shuey. Ook dus niet met een uitermate gezond persoonsgebonden budget. Waarvan, helaas, akte.