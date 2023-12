Documentaire “Being Michael Schumacher” tien jaar na ski-ongeluk

Op 28 december 2023 is het tien jaar na het ski-ongeluk van Michael Schumacher. De Duitse zender kijkt in een nieuwe documentaire terug.

De kerstvakantie komt er weer aan. Tijd om jezelf weer helemaal vol te eten en te drinken en om terug te kijken op het afgelopen jaar. Al dan niet voor de kachel thuis, of op een zonovergoten plek of skiresort. Tenzij je natuurlijk aan het milieu en het klimaat denkt, dan zit je voor je warmtepomp onder je zonnepanelen een wortel te knagen.

Voor wie geïnteresseerd is in de legendarische Michael Schumacher, en dat zijn jullie, kun je ook met het bord op schoot voor de televisie gaan zitten. Wel even je Duits bijspijkeren, want je moet de ARD opzetten.

Documentaire Michael Schumacher

Ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van het skiongeluk (klinkt feestelijk, zo niet bedoeld) heeft de Duitse zender een documentaire gemaakt over de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Michael Schumacher.

Op 29 december 2013 kreeg de coureur een ski-ongeluk op de piste waarbij hij letsel aan zijn hoofd opliep. Het leven van de Duitser en zijn familie is sindsdien ingrijpend veranderd en hoe het precies op dit moment met hem gaat is niet bekend.

Sprekers

In de vijfdelige documentaire komen verschillende sprekers aan het woord zoals Ralf Schumacher, Jean Todt en voormalig manager en journalist Sabine Kehm. Die laatste geeft aan dat zij vindt dat de documentaire reeks perfect de ambitie en de honger naar succes van de kampioen weergeeft, maar ook zijn menselijke kant.

Vijf delen

De vijf delen van de documentaire over Michael Schumacher duren allemaal rond de dertig minuten. Het eerste deel gaat over zijn jeugd en kartperiode. Het tweede deel gaat over zijn komst naar het Formule 1 circus. Deel drie richt zich op zijn geschiedenis bij Ferrari.

Het vierde deel gaat over de periode tussen 2006 en 2010 toen hij niet deelnam en het vijfde en laatste deel over zijn menselijke kant en de impact van zijn ski-ongeluk.

Kijken dan!

Kijken naar Being Michael Schumacher kan dus vanaf 28 december op de ARD. Die vindt je op kanaal 54 van Ziggo, kanaal 44 bij KPN en kanaal 391 bij Odido (stukje service naar de lezers). Online kun je nu al kijken, maar je hebt dan wel een VPN nodig voor Duitsland.