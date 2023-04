Grote accumaker bereikt mijlpaal, accu’s nu goed voor vliegen?

Om echt succesvol te worden, moeten batterijen nog een stukje beter en goedkoper worden. Gelukkig gebeurt dat ook.

Je kan enorm diep gaan op de voor- en nadelen van elektrische auto’s. Maar je kan het ook simpel houden. Uiteindelijk staat en valt het succes van de batterij immers met of wij klanten ze (eventueel met drang/dwang van de overheid) willen eten. En uiteindelijk zijn de meeste eindgebruikers, net zo simpel als wij allen. Wat er allemaal onder de kap gebeurt, interesseert de meesten niet. Als het maar een beetje betaalbaar is, ons van A naar B brengt en niet irritant is in gebruik.

Twee grote nadelen in dat opzicht zijn tot nu toe 1) het gewicht van batterijen en 2) de actieradius (en dus laadtijd). Beide zaken hebben met elkaar te maken. Om een beetje lekkere range te hebben, is een accucapaciteit van 100 kWh eigenlijk wel lekker. Maar, dan heb je al wel met een erg forse accu te maken en dus een fors gewicht. Dat laatste is dan weer niet per se goed voor de range (hoewel door regeneratie van energie bij remmen het effect op de actieadius niet zo groot is als je zou verwachten).

De oplossing is natuurlijk ‘simpel’: de cellen een hogere energiedichtheid geven. Het ligt in lijn der verwachting dat dit uiteindelijk zal gebeuren. Wij mensen boeken immers altijd vooruitgang als het moet. Het enige is wel; het moet dan ook wel écht even gebeuren. Hoe lang duurt het voordat we weer vooruitgang geboekt hebben?

Welnu, een van de grote batterijmakers, CATL, heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. De nieuwste individuele cellen hebben een energiedichtheid van 500Wh per kilo. Mocht je alles zonder verliezen kunnen optellen zou dat dus een accupakket van 200 kilo betekenen voor een capaciteit van 100 kWh. Nog altijd fors, maar minder fors dan voorheen. Ter referentie; Tesla’s ‘4680’ cellen, die gelden als de huidige maatstaf, hebben een energiedichtheid van 296 Wh per kilo. Dat zijn dus mooie stappen die gemaakt worden.

CATL heeft grootse plannen voor de nieuwe batterij. Volgens de fabrikant is batterijtechniek nu ook klaar voor vliegtuigen. Maar de nieuwe cellen kunnen ook toegepast worden in auto’s. De productie start later dit jaar.