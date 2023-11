Koop deze Viper-killer uit Fast & Furious!

In de film loopt het slecht af met de auto, maar deze stuntauto is nog intact.

Het aantal auto’s dat in Fast & Furious is gebruikt loopt inmiddels aardig op, maar toch krijg je niet dagelijks de kans om een zo’n auto te kopen. Vandaag is deze gelegenheid er we. Er wordt namelijk een dikke muscle car geveild die schitterde op het witte doek.

Op het eerste gezicht lijkt het een of andere verwaarloosde auto, maar Fast & Furious-kenners weten wel beter. Deze Chevrolet Monte Carlo speelde een prominente rol in de openingsscène van Tokyo Drift. Daarin neemt de Chevy het op tegen een Dodge Viper. Spoiler: beide auto’s eindigen total loss.

Toch is deze Monte Carlo niet total loss, want uiteraard is er meer dan één auto gebruikt voor de opnames. Sterker nog: in totaal zijn er 11 exemplaren gebruikt. Die hebben het niet allemaal gered. Naar verluidt zijn er nog vier of vijf intact, waaronder dus deze.

Voor de film zijn Monte Carlo’s met verschillende motoren gebruikt. In dit geval ligt er een 7,4 liter (of 454 cubic inch, zo je wilt) V8 onder de kap. In goede Fast & Furious-traditie is deze niet standaard. Dankzij een reeks upgrades levert het blok 476 pk en 725 Nm aan koppel.

Of dit genoeg is om in het echte leven een derde generatie Viper te verslaan? We vrezen van niet, maar toch kun je aardig in de buurt komen. Met 500 pk is de Viper niet heel veel sterker en het koppel is zelfs iets minder (712 Nm). Bovendien heeft Fast & Furious ons geleerd: it’s not the ride, it’s the rider.

Deze Chevrolet Monte Carlo uit Fast & Furious bevindt zich op dit moment in Zweden, waar de auto gewoon op kenteken staat. Je kunt momenteel meebieden op deze auto via Collecting Cars. Een bod uitbrengen kan nog tot en met vrijdag 19.44.

De iconische scène waarin de Monte Carlo het opneemt tegen een Viper check je hieronder:

