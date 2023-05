Verrassing! Vin Diesel sluit nog een Fast & Furious niet uit

Je verwacht het niet, maar er komt mogelijk een twaalfde Fast & Furious.

Deze maand kun je weer ‘genieten’ van een nieuwe Fast & Furious in de bioscoop. Het moet je ding zijn, maar voor miljoenen mensen wereldwijd is dit het geval. En zolang Universal pegels kan verdienen aan de franchise is stoppen niet echt logisch. Tuurlijk, verhaaltechnisch gezien had de filmreeks allang met pensioen moeten gaan. Maar een filmstudio is geen goed doel. Er moet geld verdiend worden. Bovendien moet Vin Diesel zijn family te eten geven.

Twaalfde Fast & Furious

Fast X draait vanaf deze week in de bioscoop. Dit is het tiende deel. Eerder werd al bekendgemaakt dat het verhaal niet afgesloten wordt in deze film. Er komt nog een elfde film en dit zou dan de afsluiting moeten zijn. Je voelt hem echter al aankomen.

Vin Diesel sluit niet uit dat er wellicht nog een twaalfde film komt. Om het huidige verhaal als trilogie te omvatten. Dat vertelde hij tegenover Fandango op de rode loper in Rome tijdens de première van Fast X.

Officieel is er nog niets bevestigd, maar onlogisch kun je het niet noemen. Als ook dit deel weer veel geld in het laatje brengt kun je er donder op zeggen dat Universal Studio’s groen licht geeft voor een twaalfde deel. En trouwe sponsor Dodge doet ook vast mee.

Misschien is Fast & Furious de James Bond van de 21ste eeuw. De eerste James Bond-film verscheen 61 jaar geleden. Met die gedachte kan Fast & Furious nog tientallen jaren mee.

Duurste Fast om te maken tot nu toe

Voor het tiende deel zijn alle registers opengetrokken. Het maken van de film heeft maar liefst 340 miljoen dollar gekost. Daarmee zet Universal hoog in op deze titel. Die investering moet ook weer terugverdiend worden. Ter vergelijking, het vorige deel (Fast 9) had een budget van 200 miljoen dollar. Het is helemaal bizar als je het vergelijkt met de allereerste film. Voor The Fast & Furious (2001) hadden de makers een budget van 38 miljoen dollar beschikbaar.