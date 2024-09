Fastned spreekt zich uit: de media heeft het fout, zo zit het wel!

Oké, de titel is geen letterlijke quote, maar het is wel de strekking van het verhaal. Volgens Fastned verspreidt De Telegraaf namelijk nepnieuws. Hoe dat zit leggen we graag aan je uit.

Wat is er aan de hand?

De Telegraaf kopte deze week dat laadpalen langs de snelweg bij bosjes verdwijnen. Dit heeft te maken met het feit dat rechters vergunningen van vorig jaar hebben vernietigd. Het gevolg is dat reeds geplaatste laadpalen weer uit de grond moeten worden gehaald en gaan verdwijnen. Dat zit zo.

Er ligt een wet op tafel waar staat omschreven hoe een tankstation langs de snelweg eruit moet zien. Die wet is echter nog steeds niet van kracht. Daardoor is eind 2022 een tijdelijke beleidsregel ingesteld alles te laten doordraaien.

Door een rechterlijke uitspraak worden eerder verstrekte vergunningen van voor de beleidsregel echter vernietigd. Exploitanten die al laadpalen hebben geplaatst of bezig zijn met plaatsen zijn het bokje en moeten hem weer uit de grond halen.

Fastned sloopt de concurrentie

Wat er ook in het artikel staat is dat het de schuld is van Fastned. Die zou namelijk alle rechtszaken hebben aangespannen, aldus de krant van wakker Nederland. In algemeenheid wordt in het artikel opgenomen dat de bekende exploitant van snelladers van mening is dat de overheid de kaders voor iedereen op gelijke wijze moet toepassen. Een eerlijk speelveld dus.

Wil Fastned een shop openen op een verzorgingsplaats dan spannen de pomphouders ook een rechtszaak aan. Hetzelfde geldt als Fastned een bestaande locatie wil uitbreiden.

Fastned: De Telegraaf verspreidt nepnieuws!

Fastned brengt inmiddels in een reactie, die wij onder andere in onze mailbox mochten ontvangen, de nodige nuance aan. Het aantal laadpalen langs de snelweg neemt juist toe, in tegenstelling tot wat de media deze week als nieuws brengt.

Geen loze kreet van het bedrijf, want cijfers van de Rijksoverheid laten zien dat alleen al sinds afgelopen december in Nederland er ruim 1.000 snellaadplekken zijn bijgekomen. Dat is overigens zowel aan de snelweg als niet aan de snelweg.

Daarnaast maakt Fastned in de reactie groot bezwaar tegen de kwalificatie “bij bosjes”. In een handvol gevallen heeft definitieve besluitvorming over vergunningsaanvragen voor laders van pomphouders lang geduurd, waardoor inmiddels ook de tijdelijke beleidsregel wordt toegepast.

Voor zover Fastned bekend zijn er slechts 6 locaties, waar pomphouders vooruitlopend op een besluit al laders hadden geplaatst, waarvoor zij nu geen vergunning krijgen. Het betreft in totaal slechts zo’n 15 laders op 6 locaties, die bovendien nog steeds in bedrijf zijn. In de meeste gevallen hebben pomphouders (hoger)beroep ingesteld tegen het besluit van de overheid. Fastned debunkt naar wat in hun ogen fake news is!

Feitelijke onjuistheden

Daarmee bestempelt het snellaadbedrijf de publicaties als feitelijk onjuist. Want, zo stellen zij, in afwachting van het hoger beroep blijven al die laders voorlopig gewoon staan én zijn ze gewoon te gebruiken. Komt die wetgeving snel rond, dan hoeven ze waarschijnlijk helemaal niet weggehaald te worden.

Feit is ook dat die pomphouders natuurlijk alvast laadpalen zijn gaan plaatsten voordat de vergunningen rond waren en dat is niet eerlijk. Alle marktpartijen moeten zich aan dezelfde regels houden, ook Fastned. Dat is een level playing field vervolgt het bedrijf.

Kortom, niet zo huilen beste pomphouders, er is nog niets gesloopt. Keep up the good work, maar hou je aan de regels. Was getekend Fastned. Waarvan akte.