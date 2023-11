Actie: Koop tien laadpalen voor de prijs van 10!!?!

Toch handig om tien laadpalen te hebben, toch?

Toevallig mocht ondergetekende laatst even een avondje in een Audi e-tron rijden. Nee, niet de Q4 e-tron of e-tron GT, maar die stoere e-tron die ze tegenwoordig Q8 e-tron noemen. Dit om de positie in het gamma te bepalen (iets dat Audi kennelijk belangrijker vindt dan Polestar).

In principe is de Audi e-tron een geweldige alleskunner. Zeker als je – net als ik – niet meer hard rijd en gewoon lekker met het verkeer mee kabbelt, is het de perfecte metgezel. Het grootste nadeel is dat voor een rondje Friesland op en neer ik twee keer onderweg moest laden. Tja, van die range blijft minder over bij zeer lage temperaturen.

Laadpalen te koop bij Fastned

Anyway, wat de wereld nodig heeft zijn dus meer laadpalen. Meer laadpalen bij huizen, meer laadpalen in woonwijken, meer laadpalen bij winkels en restaurants en natuurlijk meer laadpalen daar waar Forum voor Democratie een congres houdt.

Het grote voordeel van een EV is dat je in principe overal waar je parkeert in principe zou kunnen laden. Maar ja, nieuwe laadpalen zijn niet heel erg goedkoop. Dus wat moet je dan doen?

Nou, koop 10 laders bij Fastned! Kennelijk gaat het goed met de oplaadtoko. Er komen telkens meer Fastned-stations bij. Maar ze doen meer: de bestaande laadstations zijn oud genoeg om een upgrade te krijgen. Dat is nu precies het geval met de laadpalen die je op deze pagina ziet.

Twee soorten in de aanbieding

Fastned heeft op dit moment twee soorten palen in de aanbieding. Heb je een ouder type auto, ga voor de 50 kW-lader, de zogenaamde ABB Terra HP. Ideaal voor een winkelcentrum of restaurant. Fastned heeft hier iets meer dan 50 exemplaren in de aanbieding. Ze worden per 10 stuks verkocht.

Daarnaast heeft Fastned ook de ABB Terra 53/54 in de digitale vitrines staan. Deze kunnen tot 175 kW laden. Ideaal voor eetgelegenheden langs de snelweg of overpriced koffiehuizen.

Of, je koopt gewoon tien laadpalen en zet die neer op de Top 10 bestemmingen van het navigatiesysteem. Dan heb je altijd een paal tot je beschikking als je aankomt.

Via: Fastned via Twitter dat we tegenwoordig X moeten noemen omdat het de helft waard is. Ofzo.

Met dank aan Martijn voor de tip!