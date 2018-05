Rolls koper trakteert werklieden op bespoke stukkie taart

Rolls kopers met klasse in hun botten, ze bestaan nog.

Een koper van een Rolls-Royce Phantom heeft zich populair gemaakt bij de fabrieksarbeiders artisans van het merk door hen te trakteren op een guitige versnapering. Als rijke stinkerd had hij de werklui waarschijnlijk ook kunnen bedanken met een Rolly om de pols, maar hij besloot in plaats daarvan stijlvol/krenterig te gaan met een stuk taart voor alle bertokkenen.

Desalniettemin viel het stukje zoetigheid in goede aarde bij de noeste arbeiders. Wat dat betreft is iets dat lekker in de maag valt altijd een welkome verrassing. Bovendien had de klant in kwestie zijn best gedaan om iets te maken van de cake. De zoete lekkernij was namelijk in dezelfde kleuren gehuld als de nieuwe Rolls-Rizzy van de man.

CEO Torsten Müller-Ötvös spreekt in naam van zijn ondergeschikten zijn dank uit over de geste en hint terloops dat meer lavish gifts van klanten altijd welkom zijn:

We thank our patron for this extraordinary gesture, which was warmly welcomed by everyone at the Home of Rolls-Royce. It is not unusual for our patrons to thank the men and women in the Rolls-Royce family who are responsible for building their motor cars, but this is the first time that one has asked to express their thanks in this way.