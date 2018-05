Ook dit merk stopt met het leveren van diesels

Een nieuwe Japanse trend?

In de laatste maanden van 2017 bracht Toyota ons het nieuws dat hun dieselaggregaten niet meer in Europa op de prijslijsten komen. Je krijgt namelijk geen gekke dieselgate-praktijken als je het lijdend voorwerp gewoon niet meer levert. “Sashimi, wat slim!” aldus landgenoot Nissan.

Een derde fabrikant die stopt met het leveren van motoren op “satansap” is Suzuki. Die kondigden vandaag aan dat het voor hen ook exit is met dieselmotoren. Net zoals Toyota en Nissan geeft hun dat meer tijd en geld om te investeren in hybrides en schone benzinemotoren. Ook komt er in de niet zo verre toekomst een volledig elektrische Suzuki. Grote plannen dus, maar geen diesels meer. Nou ja, diesel. Gelukkig is het bij Suzuki zo overzichtelijk dat het maar één motor betreft, de 1.6 DDiS, uit de S-Cross en de Vitara.

Opvallend is dat Nissan en Toyota expliciet vermelden dat het gaat om Europese dieselmodellen. Suzuki niet, maar de in Europa verkrijgbare Vitara en S-Cross zijn zo’n beetje de grootste Suzuki’s die wereldwijd verkrijgbaar zijn. Voor modellen als de Swift is het uitsluiten van dieselmotoren geen gemis.