Duurste Passerati van Nederland heeft een atmosferische 3.6

De duurste Passerati van ons land heeft een heerlijk dikke motor.

Een sexy Volkswagen is niet zoiets als een pikante bibliothecaris, verleidelijke archivaris of wulpse verzekeringsagent. Je koopt een Volkswagen omdat je een complete waslijst aan eisen hebt en de Volkswagen op veel punt prima scoort. Niet omdat je ervan droomt.

Dus als je een sportsedan wenst die de emotie aanspreekt, kijk je naar Alfa Romeo, BMW, Lexus of Volvo. Een Passat is iets te gewoontjes voor velen. Dat zagen ze bij VW ook en daarom lanceerden ze de Passat CC a.k.a. Volkswagen Passerati. In principe betaalde je meer voor minder, dus een lagere auto met een krapper interieur en kleinere kofferbak.

Maar de Passerati is sportiever, heeft een veel fraaier interieur en alleen maar (relatief) dikke motoren. De betrouwbaarste van die blokken is toevallig ook de dikste en vinden we onder de kap van de duurste Passerati op Marktplaats.

Geen Passat (maar toch ook wel)

De auto in kwestie is een Volkswagen CC, inderdaad ZONDER Passat ertussen. Aanvankelijk heette de auto Volkswagen Passat CC en na de facelift haalde men Passat eruit. De ‘CC’ staat overigens voor Comfort Coupé. Ja, echt. Bij Volkswagen leken ze te vergeten dat CC een beetje de unanieme benaming was voor cabrio’s met een metalen klapdak (de coupé cabriolet).

Je kon de Volkswagen CC krijgen met diverse dikke motoren: 1.8 TSI, 2.0 TSI en natuurlijk een reeks aan 2.0 TDI’s. Op sommige uitvoeringen was 4Motion leverbaar. Op deze dikkerd die je op deze internetpagina kunt aanschouwen, was Allradantrieb standaard. Dit is namelijk het absolute topmodel, de Passat CC 3.6 4Motion. Deze heeft de 3.6 liter VR6 motor onder de kap, goed voor 300 pk en 360 Nm.

Middels een zestraps automaat met dubbele koppeling (DSG) verdeelt de Haldex-koppeling dat over vier wielen. Ter indicatie: daarmee sprint je in 5,5 seconden naar 100 km/u en kun je met kinderlijk gemak de begrenzer aantikken (250 km/u).

Duurste Passerati van Nederland

Wat ook mooi was van de Passerati, was dat je kon kiezen uit de mooiste kleuren voor exterieur en interieur, maar helaas zien we daar hier vrij weinig van terug. Dit exemplaar heeft een zwarte lak en zwart lederen interieur, maar gelukkig zit er wel een boomstronk in verwerkt om een beetje exclusieve ambiance te geven. Zwart is niet zozeer lelijk, maar het is een tikkeltje saai.

De auto is afkomstig uit Duitsland en werd daar van 2014 tot 2019 gereden, sindsdien is de duurste Passerati aanwezig in ons land. De laatste particuliere eigenaar heeft er vervolgens van 2020 tot 2024 mee gereden. Niet heel erg veel, want op dit moment staat de teller op 90.813 km op de klok. Dus je kan er nog eventjes tegenaan.

Je zou denken dat de duurste Passerati van ons land heel erg duur is, maar met een vraagprijs van 19.250 euro valt dat behoorlijk mee. Het is een hoop geld voor een 10 jaar oude Passat, maar in dit geval is het de meest bijzondere variant met een luxe uitrusting én die parel van een V6. Interesse? Je kan de advertentie hier bekijken!

