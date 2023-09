Statistieken liegen niet: handbak nog niet dood

De handbak is dood, leve de handbak.

Zelf roeren. Een vanzelfsprekendheid pak hem beet 15 jaar geleden. Inmiddels zijn de meeste nieuwe auto’s standaard uitgerust met een automatische transmissie. Wij Europeanen zijn ook wat minder fanatiek in die hele handbak vs automaat discussie. Hoe anders is dat aan de andere kant van de plas.

Je hebt pas echt geleefd als je weet hoe je moet koppelen, schakelen, heel-toe en alle andere die komen kijken bij het heft in eigen handen nemen. Het heft is in deze fantastische spreekwoordelijke vorm het schakelpookje. In de Verenigde Staten is het verheerlijken van de handgeschakelde versnellingsbak tot een soort sport verheven.

Autofabrikanten gingen hier jaren geleden al in mee. Bijvoorbeeld BMW, die speciaal voor de Amerikaanse markt handgeschakelde varianten van M-modellen uitbracht, waaronder de M5 E60.

Handbak verkopen

Anno 2023 verwacht je misschien dat het kinderachtige gedoe rondom die handbak discussie wel dood is in de VS. Nou nee hoor, koppelen is nog steeds king. En ook de statistieken liegen niet. Uit onderzoek van J.D Power blijkt dat 1,7 procent van alle nieuwe auto’s in de VS in 2023 een handgeschakelde versnellingsbak hebben.

Dat lijkt misschien een marginaal aantal en ja procentueel gezien is dat ook zo. Het betekent namelijk dat 98,3 procent van de nieuw geleverde auto’s in de VS een automaat hebben. Het nieuws is dat het aantal handbakken is gestegen. In 2021 betrof nog minder dan één procent van de verkopen in de VS een handgeschakelde auto.

De handbak verkopen stijgen dus in de VS. Heel veel keuze is er niet. Auto’s als de Ford Mustang, Mazda MX-5, BMW Z4 of een Toyota Supra zijn inderdaad met een pook te krijgen. Dit zijn allemaal sportauto’s. Voor een crossover, SUV of pickup is het vrijwel altijd een automaat.

Gelukkig kopen ze aan de andere kant van de plas nog nieuwe sportauto’s. Bij ons in Nederland is dat een absolute zeldzaamheid. De alsmaar stijgende BPM maakt dit soort voertuigen onaantrekkelijk en voor een grote groep zelfs onbetaalbaar.

Zou jij bij een nieuwe auto ook een handbak overwegen? Of laat je dit over aan de Amerikanen en ga je gewoon voor een automaatje. Laat het weten in de comments! (via Wardsauto)