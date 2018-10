CUPRA Ateca: rijtest en video

Dit is het belangrijkste autonieuws sinds de uitvinding van de verbrandingsmotor, maar dat wisten jullie natuurlijk al. Zo niet, lees dan ook verder.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Wat is het?

De eerste enige echte CUPRA. In alle wijsheid heeft SEAT besloten dat CUPRA een op zichzelf staand merk moet worden met eigen logo’s, eigen dealers en een meer eigen identiteit. Anderen zien hier gewoon een dikke, snellere SEAT Ateca.

Het is een feit dat alles en iedereen zijn moeder, inclusief jullie lieve lezers, tegenwoordig het allerliefste in een SUV klimmen. Comfortabel instappen, meer ruimte, meer overzicht en die o-zo-belangrijke stoere uitstraling zijn killer argumenten om voor een crossovert te gaan. Het is op zich geen nieuwe ontwikkeling dat de vrouwelijke karaktertrekken (ja ik ben een witte man die zo’n lullige opmerking durft te maken) de overhand nemen bij de keuze van de auto. Het is ook niet nieuw dat wij mannen (m/v), want er zijn gelukkig ook genoeg vrouwen die een leuke auto willen), daar weer het meeste van proberen te maken. Zo is destijds de hot hatch geboren. Een hatchback is een praktischere, ruimere en iets hoger zittende carrosserievariant dan een lekkere coupé of sportwagen. Maar ja, ook in de jaren zeventig had degene die mocht beslissen wat er allemaal op vakantie mee moest, thuis de broek aan en dus werd het een hatchback. Sommige gelukkige huismoeders (m/v) mochten dan van vaders de man een GTI uitkiezen.

Fastforward naar 2018: we moeten aan de SUV, maar dat zijn allemaal lomp sturende, net iets te zware en daarmee trage klompen aan metaal en plastic. Op de Urus, Cayenne en wat AMG’s na, maar die liggen financieel vaak net buiten bereik. De hoogste tijd voor de hot hatch van 2020 dus: de hotSUV. Niet te verwarren met de hottub, hoewel je daar na keuze van de CUPRA Ateca gegarandeerd vieze dingen in gaat doen. De petrolhead in de familie is blij met 300 pk en de bezorgde ouder kan alle kinderen inclusief alle rotzooi allemaal makkelijk meenemen. Werkelijk iedereen wordt daar dus rete-gelukkig van.

Hoe rijdt het?

Freaking briljant. Soms is de som der delen meer dan je verwacht en de CUPRA Ateca doet daar nog een schep bovenop. De 2.0 TSI kennen we uit de Golf R, Leon CUPRA (R), Audi S3 et al, het is een fijn blok. Met 300 pk op de tap weet de EA888 motor de CUPRA Ateca van genoeg snelheid te voorzien om je niet lullig te voelen. De sprint naar de 100 doet de Ateca in 5,7 seconden. Met dank aan standaard vierwielaandrijving en zeventraps bak met dubbele koppeling zal dat ook vaak lukken. Even lullig gesproken: zeker handgeschakelde GTI’s en consorten gaan een hele kluif aan de Ateca krijgen.

Het is natuurlijk wel een rijdend pakhuis en dat heeft in ieder geval invloed op de topsnelheid: de begrenzer hoefde nog niet van stal, want de luchtweerstand stopt de acceleratie bij 247 km/u. Remmen deed de CUPRA Ateca ook formidabel, maar dat was dan wel met de optionele Brembo remmen.

De hamvraag blijft natuurlijk hoe ie de bocht omgaat. Bijzonder vermakelijk is daarop het korte antwoord. Als het om absolute snelheid gaat ben je nog steeds beter af met een hothatch, maar de Ateca brengt wat leuke dingen mee. Door het wat hogere zwaartepunt is er meer beweging van het onderstel, maar dat heeft iets speels. De CUPRA Ateca laat zich lekker de bocht in zetten, de bocht inremmen mag ook. Daarna duwt de CUPRA Ateca eerst de voorwielen wat naar buiten, maar gelukkig is het een vierwielaandrijver die genoeg power naar achteren kan sturen. Het maakt dat je met de Ateca veilig een beetje kan worstelen en de grenzen van het grip kan opzoeken. Juist door de extra beweging in de koets communiceert de CUPRA Ateca duidelijker wat er nog kan en dat bleek iedere keer weer relatief veel te zijn.

Zijn er nog minpunten?

Nee, dit is geen Fiat, dit is een Abarth. Nee, dit is geen BMW, dit is een Alpina. Nee, ik ben niet met een man getrouwd, maar mijn vrouw houdt van een kort kapsel. Niet alles is even erg, maar je moet het allemaal wel elke keer uitleggen. Met de CUPRA Ateca gaat dat niet anders zijn en net als bij Abarth kan je de echte CUPRA’s ook weer niet bij iedere dealer kopen.

De aanschaf is uiteraard ook een ding: een definitieve prijs heeft SEAT, pardon CUPRA, nog niet aangegeven, maar het zal ergens tussen de 55 en 60 duizend euro worden. Dat is “premium” geld, maar het merk CUPRA is dat (nog) niet. Voor sommigen zal je moeten uitleggen dat er voor deze prijs van deze Ateca ook een redelijke 3-serie, A4 of Q3 op de stoep had kunnen staan.

Killer features

Die vieze dingen die je in de hottub gaat doen lijken me een goed argument om het koop- of leasecontract te tekenen. Alles in het leven draait uiteindelijk om seks, of niet soms?

Meer concreet: deze CUPRA Ateca is leuk om in te rijden, is snel en je kan er je gezin mee vervoeren. Alles wat een hothatch is/ was en wat we nu in hotSUV vinden.

Alternatieven

Skoda komt ook met een hete Kodiaq en als je goed zoekt vind je van de eerste generatie BMW X1 nog wel eens een xDrive35i. Maar echt veel andere hotSUV’s in deze prijsrange zijn er niet, dus SEAT kan hier wellicht goed gaan scoren. Mocht het alleen maar gaan om grofweg 60K op een SUV stuk te slaan, dan is er juist wel weer ridicuul veel keuze. Misschien wordt dat ook wel het lastige voor de CUPRA dealers, hoe krijg je deze kopersgroep de showroom in?

Mocht een andere carrosserievariant ook door de ballotagecomissie thuis komen, dan is een Leon CUPRA ST of Golf R variant wellicht ook een leuk alternatief.

Conclusie

De poor mans Cayenne Turbo, X5M, ML AMG verdient zeker zijn plek in de autowereld. Na een dagje buiten spelen waren we er hebberig van geworden. Dat worden we van een GT2 RS, maar de CUPRA Ateca is een stuk betaalbaarder en praktischer. Ergo: best bereikbaar en dan nog steeds erg leuk. Met een beter compliment kunnen we niet afsluiten. Filmpje!