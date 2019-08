Betaal 290.000 euro voor slechts zes wielen

En dat is de prijs vóór belastingen.

Er zijn soms van die auto’s waarvan je denkt: waarom? Waarom zou je in hemelsnaam dáár geld aan uitgeven? In dit geval gaat het ook nog eens om een enorme hoeveelheid geld, want het onderwerp van vandaag kost, zoals in de kop al verklapt wordt: 290.000 euro.

Wat krijg je voor die drie ton? Nou, in essentie is het natuurlijk een Land Rover Defender. Om mee te gaan met de door AMG gecreëerde 6×6-rage, heeft deze Defender óók zes wielen. Het resultaat is aanzienlijk minder geslaagd. Bij de Mercedes zijn de wielen véél breder en ook verder uit elkaar geplaatst. Alsof de 6×6 op een veel groter ladderchassis staat. Bij deze Defender lijken de wielen erachter geplakt. Waar ze goed voor zijn: niemand die het weet. Wel is het goed om te weten dat alle zes de wielen worden aangedreven.

Gelukkig is de oude bedrijfswagendiesel van de Defender bedankt voor zijn diensten en is er 430 pk sterke LS3 V8 gemonteerd. Dit blok heeft een slagvolume van 6.2 liter en is gekoppeld aan een automaat met zes verzetten. Uiteraard is de rest van de auto ook aangepast door Kahn en zijn onderdanen. Denk aan de 18″ wielen met Cooper-banden, grille, voorbumper, ventilatieroosters en achterbumper.

Het feest gaat smaakvol in het interieur. Om een of andere reden blijft Kahn maar doorgaan met het monteren van veel te heftig gevormde sportkuipen. De Defender is een bejaard icoon, geen atleet. Maar toegegeven, er zullen vast eigenaren zijn die het fraai vinden. Echter, wie heeft bedacht dat het gemonteerde stuurwiel een verbetering is, heeft het niet begrepen.

Het lijkt weggetrokken uit een fout gepimpte Pontiac Firebird uit 1979. Ook de aftermarket-radio geeft een nieuw betekenis aan het woord pover. Het allerergste is nog dat de vraagprijs dat niet is. Sowieso wordt het ondoenlijk om deze auto in Nederland op kenteken te zetten. De prijs van de Huntsman is bijna 300.000 euro, daar komt nog btw én BPM op. De RDW verwelkomt je graag. De legende wil dat de Staatssecretaris van Financiën je staat op te wachten met een (goedkoop) flesje wijn.